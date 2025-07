Lazio, tra recupero e preparativi: il day after dell’amichevole di Avellino! I dettagli

Lazio, tra recupero e preparativi: il day after dell’amichevole dei biancocelesti contro l’Avellino! Tutti i dettagli

Dopo l’impegno nel Terzo Memorial Sandro Criscitiello contro l’Avellino, la Lazio ha avviato il giorno seguente una sessione di scarico mirata presso il campo d’allenamento del Fersini, nel centro sportivo di Formello. L’obiettivo è preservare la condizione fisica della rosa in vista della prossima trasferta internazionale. I titolari della partita non hanno partecipato all’allenamento mattutino, con eccezioni per il centrocampista Nicolò Rovella (ex Monza, noto per la sua visione di gioco), il terzino albanese Elseid Hysaj, affidabile e duttile sulla fascia, e il laterale sinistro portoghese Nuno Tavares, nuovo acquisto in cerca di minutaggio.

Gestione della rosa e tempi di recupero

Il programma elaborato dallo staff di Maurizio Sarri – tecnico biancoceleste noto per il suo gioco verticale e organizzato – prevede riposo completo nel pomeriggio di oggi e nella giornata di lunedì. La partenza per Istanbul è fissata per martedì mattina, subito dopo la sessione d’allenamento prevista a Formello. In Turchia, la Lazio affronterà due prestigiosi club locali in amichevole: il Fenerbahce il 30 luglio e il Galatasaray il 2 agosto, test importanti in vista della nuova stagione.

Emergenze e valutazioni mediche

Non partirà con la squadra l’esterno offensivo Gustav Isaksen, classe 2001, fermato da una mononucleosi. In compenso, sarà presente Boulaye Dia, attaccante senegalese reduce da un infortunio ma ritenuto pronto per il rientro. Rimangono da valutare le condizioni del difensore centrale spagnolo Patric, alle prese con un fastidio muscolare alla coscia, e del francese Samuel Gigot, noto per la sua aggressività in marcatura ma attualmente limitato da un mal di schiena persistente.

Verso Istanbul con incognite e ambizioni

Le due sfide contro le big turche rappresentano un’occasione importante per testare condizione fisica, sperimentare soluzioni tattiche e consolidare i nuovi innesti. Con alcuni elementi chiave in fase di recupero, Sarri dovrà dosare minutaggio e intensità per presentarsi all’inizio della Serie A con la rosa al completo e la giusta preparazione.