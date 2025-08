Lazio, c’è un dato allarmante! Centrocampisti a caccia del gol: la curiosa statistica, i dettagli

Lazio, un dato è veramente allarmante! Centrocampisti a caccia del gol: la curiosa statistica, tutti i dettagli

Con il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio, il centrocampo biancoceleste sembra aver ritrovato slancio e ambizione. In particolare, Matteo Guendouzi, centrocampista francese classe 1999, ha mostrato segnali di crescita e rinnovata motivazione. L’ex Arsenal, arrivato a Roma nella scorsa stagione, ha dimostrato di voler superare i propri limiti per diventare un elemento più completo e incisivo nella manovra offensiva.

Durante l’amichevole estiva contro il Galatasaray, Guendouzi ha evidenziato un maggiore coinvolgimento nella fase d’attacco, con inserimenti in area che, seppur non finalizzati, testimoniano il suo nuovo approccio. In una di queste occasioni, il suo movimento non è stato premiato da Mattia Zaccagni, ma il segnale è chiaro: il francese vuole essere protagonista.

Accanto a lui, si è messo in luce anche Fisayo Dele-Bashiru, centrocampista nigeriano classe 2001, arrivato dall’Hatayspor. Dotato di grande forza fisica e capacità di progressione palla al piede, Dele-Bashiru ha chiuso la scorsa stagione con 5 reti, un bottino decisamente superiore rispetto ai suoi colleghi di reparto, fermi a una sola rete in due.

Lazio e il problema della produttività offensiva a centrocampo

I numeri della passata Serie A parlano chiaro: solo 6 gol realizzati dai centrocampisti laziali, peggio hanno fatto soltanto Lecce e Monza, quest’ultimo retrocesso. Un dato allarmante, sottolineato anche da Il Messaggero, che evidenzia l’urgenza di aumentare la pericolosità offensiva del reparto centrale.

Il ritorno al modulo 4-3-3, tanto caro a Sarri, impone un cambio di passo. Guendouzi, sempre titolare nella tournée in Turchia, sembra pronto a prendersi la squadra sulle spalle. Il francese ha persino imparato l’italiano per integrarsi meglio e diventare un punto di riferimento anche fuori dal campo.

Le sue parole sono emblematiche: “Quando si indossa questa maglia si può solo lottare. Ma abbiamo bisogno di tutti, anche dei tifosi. Sarà una stagione importante, andiamo a vincere”.

Con Sarri al timone e un centrocampo più dinamico, la Lazio punta a ritrovare equilibrio e incisività. Guendouzi e Dele-Bashiru potrebbero essere le chiavi per una stagione di rilancio.