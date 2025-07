Lazio: Dal vivaio della Roma alla Primavera biancoceleste, i nuovi innesti per il futuro - Lazio News 24

Lazio, dal vivaio della Roma alla primavera biancoceleste. Dei diamanti da sgrezzare. Le ultime novità

Oltre ai nomi in arrivo dall’Udinese per la Primavera, la Lazio sta guardando anche a rinforzi più giovani per il suo vivaio, attingendo addirittura da ex talenti della Roma. Come riporta il Corriere dello Sport, il club biancoceleste ha già tesserato due giovani promettenti che provengono dalle giovanili della “cugina” capitolina.

Il primo è Ieva Noha, un trequartista classe 2010 proveniente dall’Urbetevere, una delle società più attive nel panorama giovanile romano. Il suo innesto è previsto per rafforzare le formazioni Under 16 o Under 17, a seconda delle necessità tecniche e della sua maturazione. Il secondo è Leonardo Lorenzo Radu, un centrocampista italo-romeno classe 2011. Anche lui è un profilo interessante, destinato a inserirsi nelle categorie più giovani, probabilmente l’Under 15 o l’Under 16. Questi acquisti dimostrano la strategia della Lazio di monitorare attentamente il talento sul territorio, anche quello proveniente da vivai di squadre rivali, per assicurarsi i migliori prospetti per il proprio futuro. L’investimento sui giovani talenti è una costante per il club, che cerca di costruire le basi per le future prime squadre, puntando sulla crescita interna e sull’acquisizione mirata di elementi con potenziale, anche quando il mercato dei “grandi” è in stallo.