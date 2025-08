La crescita della Lazio in Turchia: un pareggio di spessore contro il Galatasaray

Lazio, la tournée in Turchia ha lasciato a Sarri ampi margini di miglioramento per la squadra, visti in particolare con il Galatasaray

La “campagna di Turchia” si conclude con segnali di miglioramento per la Lazio di Maurizio Sarri. Dopo la sconfitta contro il Fenerbahçe, il pareggio per 2-2 contro il Galatasaray rappresenta un risultato di spessore, ottenuto in un ambiente infuocato e contro una squadra più avanti nella preparazione. Come sottolineato da Tuttosport, al di là del risultato, ciò che conta è la crescita della squadra, in particolare nella fase offensiva. Questo è un aspetto cruciale, considerando che Sarri dovrà essere il “valore aggiunto” con la sua proposta di gioco in un’estate di mercato difficile per i biancocelesti.

Nonostante un approccio iniziale “deprecabile“, che ha portato al gol di testa di Lucas Torreira, la Lazio ha saputo reagire. Il pareggio è arrivato su un calcio d’angolo, con un’autorete di Davinson Sanchez provocata da un colpo di testa di Matteo Cancellieri. A fine primo tempo, un contropiede orchestrato da Cancellieri ha permesso a Mattia Zaccagni di portare in vantaggio i suoi. La Lazio ha dimostrato di avere una manovra offensiva più fluida e di essere in grado di creare pericoli, una nota positiva che fa ben sperare per il futuro.