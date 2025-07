Lazio, cresce l’attesa per la nuova terza maglia dei biancocelesti: ecco la data in cui verrà svelata al pubblico

La nuova stagione è alle porte e l’attenzione dei tifosi della Lazio è concentrata sull’ultimo tassello da svelare: la terza maglia. Dopo la presentazione ufficiale della divisa casalinga, caratterizzata dal tradizionale celeste, e quella da trasferta, dominata dal bianco con dettagli stilizzati, resta il mistero attorno alla terza uniforme, di cui finora si conosce solo il colore: il blu.

Presentazione post tournée turca

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la terza maglia verrà svelata al termine della mini tournée in Turchia, dove la squadra sta proseguendo la preparazione estiva. La Lazio, guidata da Maurizio Sarri sta affinando la condizione fisica e testando gli schemi in vista del campionato. Il debutto ufficiale della nuova maglia dovrebbe avvenire proprio durante l’amichevole contro il Burnley, in programma tra pochi giorni.

Amichevole di prestigio contro il Burnley

Il Burnley, squadra inglese che milita nella Championship e conosciuta per il suo gioco fisico e compatto, rappresenta un test significativo per i biancocelesti. Il match offrirà inoltre l’occasione per osservare i nuovi acquisti, tra cui il centrocampista argentino Rodrigo Battaglia, noto per la sua intensità e capacità di interdizione a centrocampo.

Strategia di comunicazione e merchandising

La scelta di presentare la terza maglia durante un’amichevole internazionale non è casuale. L’obiettivo è quello di massimizzare l’esposizione mediatica e coinvolgere sia il pubblico italiano che quello estero, ampliando così le opportunità commerciali e di merchandising per il club.

La curiosità è alta e i tifosi non vedono l’ora di scoprire quale stile accompagnerà la squadra capitolina nelle partite ufficiali e nelle competizioni europee. L’appuntamento è dunque fissato per l’esordio della maglia: una novità che promette di unire estetica, tradizione e ambizione.