L’ex giocatore della Lazio, Fernando Couto, ha rilasciato delle dichiarazioni su quello che è stato lo Scudetto conquistato nel 2000

Fernando Couto ha parlato a margine della cena di gala tenutasi a Casina di Macchia Madama.

LE PAROLE – Ho avuto la fortuna di vincere in tutti i paesi in cui ho giocato, ma diciamo che questo scudetto con la Lazio di 25 anni fa è stato molto speciale, per come è venuto. Era una squadra molto forte, con grandi giocatori, molto importanti. Andavamo tutti in Nazionale, non rimaneva nessuno a Formello. Ci siamo divertiti tantissimo, era un gruppo di personalità forti, magari non andavamo tutti i giorni a mangiare insieme, ma in campo avevamo una determinazione e un’unione molto forti. Questo ci ha portato a vincere e a credere in grossi traguardi. Secondo me questa squadra poteva vincere molto di più, c’era un potenziale tremendo.