Lazio, la coppia Romagnoli-Gila tra solidità e limiti: i numeri parlano chiaro. Tutti i dettagli sulla difesa biancoceleste

In vista della sfida contro il Sassuolo, Maurizio Sarri, allenatore della Lazio noto per il suo calcio organizzato e verticale, è pronto a rivedere la formazione titolare. Il tecnico toscano potrebbe intervenire a centrocampo, ma è la difesa il reparto destinato a subire le modifiche più significative. Il rientro di Alessio Romagnoli, centrale esperto e leader difensivo, dopo la squalifica, rappresenta una pedina fondamentale per il ritorno alla stabilità arretrata.

Romagnoli dovrebbe affiancare Mario Gila, giovane difensore spagnolo cresciuto sotto la guida di Sarri e protagonista di una crescita costante. La coppia, già collaudata, dovrebbe relegare momentaneamente in panchina il danese Thomas Provstgaard, classe 2003, che ha ben figurato nelle ultime uscite ma paga l’esperienza inferiore rispetto ai compagni.

Romagnoli-Gila: una coppia che porta punti

Secondo i dati riportati dal Corriere della Sera, Romagnoli e Gila hanno giocato insieme 58 partite, con la Lazio vittoriosa in 29 occasioni: una percentuale del 50% che testimonia l’affidabilità della coppia centrale. Un dato che a Formello sperano di migliorare già da domenica, puntando sulla solidità e l’intesa tra i due difensori.

🍀 Romagnoli, talismano al Mapei Stadium

Un altro elemento che gioca a favore della Lazio è lo storico rendimento di Romagnoli contro il Sassuolo. Il numero 13 biancoceleste ha collezionato ben otto vittorie sul campo del Mapei Stadium: la prima nel 2014 con la Roma, seguita da cinque successi con il Milan e tre con la Lazio. Da segnalare anche il gol realizzato nel 2017 con la maglia rossonera, in una vittoria per 2-0.

Nel corso della sua carriera, Romagnoli ha perso solo una volta a Reggio Emilia, nel 2016, entrando a gara in corso con il risultato già favorevole ai neroverdi. Un dato che alimenta l’ottimismo in casa Lazio, dove si punta sulla sua esperienza per tornare a vincere e rilanciare la corsa in campionato.