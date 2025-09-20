Lazio, i convocati di Sarri per il derby: ci sono Rovella e Patric, due assenze pesanti. Spazio a due Primavera… L’elenco completo

L’attesa è finita. Alla vigilia del Derby della Capitale contro la Roma, in programma domani alle 12:30, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha sciolto gli ultimi dubbi diramando la lista ufficiale dei giocatori convocati per la stracittadina. Le scelte dell’allenatore biancoceleste portano con sé importanti conferme, un paio di assenze di rilievo e una finestra aperta sul futuro del club.

Il sospiro di sollievo più grande arriva dal pieno recupero di giocatori chiave come Nicolò Rovella e il difensore Patric, che saranno regolarmente a disposizione, così come il centravanti Taty Castellanos e Dele-Bashiru. La loro presenza garantisce a Sarri opzioni fondamentali in tutti i reparti. Pesano, invece, le assenze di Manuel Lazzari e Matías Vecino, due pedine di esperienza e duttilità tattica che non prenderanno parte alla sfida.

Per completare la rosa, il tecnico ha deciso di aggregare al gruppo due giovani talenti del settore giovanile, il centrocampista Farcomeni e l’attaccante Pinelli, offrendo loro la possibilità di vivere da vicino l’atmosfera unica di una delle partite più importanti della stagione.

Di seguito, la lista completa dei convocati come riportata dal comunicato ufficiale del club:

“Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani contro la Roma (ore 12:30). Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel; Difensori: Gila, Hysaj, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli; Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Guendouzi, Pinelli, Rovella; Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni”.