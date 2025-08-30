 Convocati Lazio, chi parte per le rispettive Nazionali? Ecco la situazione attuale - Lazio News 24
Convocati Lazio, chi parte per le rispettive Nazionali? Ecco la situazione attuale

Lazio news 24

Published

17 ore ago

on

By

Marusic
Marusic

Convocati Lazio, ecco chi parte per le Nazionali: sette biancocelesti impegnati

Come accade regolarmente dopo le prime giornate di campionato, anche questa volta il calendario si ferma per lasciare spazio alle Nazionali. In casa biancoceleste è tempo di bilanci, perché i convocati Lazio per la sosta internazionale sono ben sette. Un numero importante che testimonia la qualità e il valore dei calciatori presenti nella rosa attuale.

I convocati della Lazio partiranno da Formello già a inizio settimana per raggiungere i rispettivi ritiri. Mister Baroni, al suo primo anno sulla panchina biancoceleste, dovrà quindi fare a meno di alcuni titolari per diversi giorni, in attesa del ritorno dei nazionali dopo gli impegni ufficiali previsti per settembre.

La lista dei convocati Lazio include giocatori impegnati in Europa e in Africa, tra amichevoli e gare valide per le qualificazioni a vari tornei internazionali. Ecco i nomi:

  • Christos Mandas (Grecia): il giovane portiere continua a guadagnare spazio e fiducia anche con la maglia della Nazionale ellenica.
  • Adam Marušić (Montenegro): una presenza fissa per il suo Paese, sarà uno dei punti di riferimento in difesa.
  • Elseid Hysaj (Albania): esperienza e duttilità al servizio della sua Nazionale.
  • Nicolò Rovella (Italia): il centrocampista è tra i giovani più seguiti da Spalletti e si gioca una chance importante in azzurro.
  • Fisayo Dele-Bashiru (Nigeria): il talento offensivo sarà osservato speciale nelle gare africane.
  • Mattia Zaccagni (Italia): uno dei profili più in forma della Lazio, pronto a ritagliarsi un ruolo anche in Nazionale.
  • Boulaye Dia (Senegal): attaccante di livello internazionale, resta una certezza per la selezione senegalese.

I convocati Lazio dovranno farsi trovare pronti al rientro, visto che il calendario di Serie A non farà sconti. Alla ripresa, infatti, la Lazio sarà attesa da sfide importanti, e il ritorno degli internazionali in piena forma sarà fondamentale per affrontare il prossimo ciclo di partite.

La pausa per le Nazionali rappresenta sempre un banco di prova per i club, tra il rischio infortuni e il bisogno di ritrovare rapidamente il ritmo. Intanto, la Lazio osserva con attenzione i suoi giocatori sparsi per il mondo, consapevole che i convocati Lazio possono essere una risorsa preziosa anche al rientro.

