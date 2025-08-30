Convocati Lazio, chi parte per le rispettive Nazionali? Ecco la situazione attuale - Lazio News 24

Convocati Lazio, ecco chi parte per le Nazionali: sette biancocelesti impegnati

Come accade regolarmente dopo le prime giornate di campionato, anche questa volta il calendario si ferma per lasciare spazio alle Nazionali. In casa biancoceleste è tempo di bilanci, perché i convocati Lazio per la sosta internazionale sono ben sette. Un numero importante che testimonia la qualità e il valore dei calciatori presenti nella rosa attuale.

I convocati della Lazio partiranno da Formello già a inizio settimana per raggiungere i rispettivi ritiri. Mister Baroni, al suo primo anno sulla panchina biancoceleste, dovrà quindi fare a meno di alcuni titolari per diversi giorni, in attesa del ritorno dei nazionali dopo gli impegni ufficiali previsti per settembre.

La lista dei convocati Lazio include giocatori impegnati in Europa e in Africa, tra amichevoli e gare valide per le qualificazioni a vari tornei internazionali. Ecco i nomi:

Christos Mandas (Grecia): il giovane portiere continua a guadagnare spazio e fiducia anche con la maglia della Nazionale ellenica.

(Grecia): il giovane portiere continua a guadagnare spazio e fiducia anche con la maglia della Nazionale ellenica. Adam Marušić (Montenegro): una presenza fissa per il suo Paese, sarà uno dei punti di riferimento in difesa.

(Montenegro): una presenza fissa per il suo Paese, sarà uno dei punti di riferimento in difesa. Elseid Hysaj (Albania): esperienza e duttilità al servizio della sua Nazionale.

(Albania): esperienza e duttilità al servizio della sua Nazionale. Nicolò Rovella (Italia): il centrocampista è tra i giovani più seguiti da Spalletti e si gioca una chance importante in azzurro.

(Italia): il centrocampista è tra i giovani più seguiti da Spalletti e si gioca una chance importante in azzurro. Fisayo Dele-Bashiru (Nigeria): il talento offensivo sarà osservato speciale nelle gare africane.

(Nigeria): il talento offensivo sarà osservato speciale nelle gare africane. Mattia Zaccagni (Italia): uno dei profili più in forma della Lazio, pronto a ritagliarsi un ruolo anche in Nazionale.

(Italia): uno dei profili più in forma della Lazio, pronto a ritagliarsi un ruolo anche in Nazionale. Boulaye Dia (Senegal): attaccante di livello internazionale, resta una certezza per la selezione senegalese.

I convocati Lazio dovranno farsi trovare pronti al rientro, visto che il calendario di Serie A non farà sconti. Alla ripresa, infatti, la Lazio sarà attesa da sfide importanti, e il ritorno degli internazionali in piena forma sarà fondamentale per affrontare il prossimo ciclo di partite.

La pausa per le Nazionali rappresenta sempre un banco di prova per i club, tra il rischio infortuni e il bisogno di ritrovare rapidamente il ritmo. Intanto, la Lazio osserva con attenzione i suoi giocatori sparsi per il mondo, consapevole che i convocati Lazio possono essere una risorsa preziosa anche al rientro.