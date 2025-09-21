Lazio, contro la Roma spunta fuori un dato statistico importante sul Derby. Le ultime - Lazio News 24

Lazio, un Derby da dimenticare: si interrompe una lunga striscia positiva. La situazione

È stato un pomeriggio amaro per la Lazio, che esce sconfitta dal Derby della Capitale, una delle partite più sentite dell’intera stagione. La formazione allenata da Maurizio Sarri ha perso 1-0 contro la Roma, che ha conquistato la stracittadina grazie al gol decisivo di Lorenzo Pellegrini. Si tratta della terza sconfitta nelle ultime quattro partite per i biancocelesti, un dato che conferma il momento difficile che la squadra sta attraversando. La stagione della Lazio, infatti, continua a stentare e fatica a trovare continuità di risultati.

La sconfitta nel derby assume un peso ancora maggiore se si considera il valore simbolico e sportivo della partita. Oltre alla delusione per il risultato, la Lazio vede anche interrompersi una significativa striscia positiva nei derby giocati in casa. Dal 2016, infatti, la squadra biancoceleste era riuscita a mantenere l’imbattibilità nelle stracittadine disputate con la Roma in “casa”, collezionando 4 vittorie e 4 pareggi in otto incontri. Un ruolino di marcia che aveva rafforzato la fiducia dell’ambiente e acceso l’entusiasmo dei tifosi. Con la sconfitta di oggi, questa serie si chiude bruscamente.

Secondo i dati forniti da Opta, il derby perso dalla Lazio rappresenta dunque una vera e propria svolta negativa sotto il profilo statistico. Il club capitolino dovrà ora fare i conti non solo con la classifica, ma anche con un morale in calo e con l’insoddisfazione crescente tra i sostenitori. Dopo il match, anche Mattia Zaccagni ha confermato che all’interno dello spogliatoio ci sono stati confronti, e che in settimana si terrà un nuovo faccia a faccia tra i giocatori e lo staff tecnico.

La Lazio dovrà reagire in fretta per non compromettere ulteriormente una stagione che si sta rivelando ben al di sotto delle aspettative. I prossimi impegni saranno decisivi per capire se la squadra sarà in grado di rialzarsi e ritrovare quella solidità che è mancata finora. Una ripartenza passa anche dal recupero dell’orgoglio, ferito da un derby perso che pesa come un macigno sull’umore di squadra e tifosi. Il popolo biancoceleste ora attende una risposta sul campo.