Lazio, continua il clima di contestazione: cosa è successo in Curva Nord contro il Torino? - Lazio News 24

Lazio, clima teso all’Olimpico: la Curva Nord contesta Lotito per tutta la partita

Lazio-Torino non è stata solo una partita spettacolare conclusa con un rocambolesco 3-3. Allo stadio Olimpico, infatti, si è vissuto un clima di forte tensione tra la tifoseria e la dirigenza, con la Lazio al centro di una contestazione decisa e continua da parte della Curva Nord nei confronti del presidente Claudio Lotito.

Sin dai primi minuti del match, il tifo organizzato biancoceleste ha fatto sentire il proprio dissenso, scandendo cori polemici che sono andati avanti per tutti i 90 minuti. A confermare il malumore, anche cartelli e striscioni apparsi sugli spalti, tutti rivolti direttamente alla proprietà. I messaggi erano chiari: “Lotito vattene” e “Libera la Lazio” sono solo alcuni degli slogan esposti dai tifosi durante la gara.

Come riportato anche dal Corriere dello Sport, la contestazione ha raggiunto il culmine con uno striscione in Curva Nord che citava un verso tratto dalla canzone “Nun je dà retta Roma”, brano scritto per il film “La Tosca”, scelto simbolicamente per esprimere la richiesta di cambiamento da parte della piazza laziale.

Nonostante il clima teso, il presidente della Lazio, presente in tribuna, non si è sottratto alla scena. Anzi, ha risposto con il suo solito atteggiamento ironico: mentre i cori si alzavano dallo stadio, Lotito ha mimato il gesto del direttore d’orchestra, facendo ruotare le dita come se stesse guidando i cori a tempo di musica. Un comportamento provocatorio che ha contribuito ad accendere ulteriormente gli animi dei tifosi già esasperati.

La protesta della tifoseria biancoceleste arriva in un momento delicato per la Lazio, alle prese con risultati altalenanti in campo e con un ambiente societario percepito come distante e poco trasparente. Il pareggio pirotecnico contro il Torino, sebbene ricco di emozioni, non è bastato a calmare una tifoseria sempre più insofferente verso la gestione del club.

Il messaggio lanciato dalla Curva Nord è chiaro: serve una svolta nella visione e nella guida della Lazio. Resta da vedere se la società ascolterà le richieste della piazza o se, come spesso accaduto, continuerà a rispondere con ironia e distacco a un malcontento che appare ormai diffuso e profondo.