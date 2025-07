Lazio, contestazione aerea su Formello: «Lotito libera la Lazio»

Lazio, prosegue la contestazione dei tifosi contro la proprietà Lotito: alcuni tifosi hanno noleggiato un aereo per una contestazione sopra Formello

La contestazione contro la gestione della Lazio da parte del presidente Claudio Lotito prosegue, e ieri mattina ha assunto una forma decisamente insolita e visibile. Un aereo, con a bordo uno striscione recitante la scritta “Lotito libera la Lazio”, ha sorvolato il centro sportivo di Formello durante la prima seduta di allenamento diretta da Maurizio Sarri. L’episodio, avvenuto intorno alle 9:30, ha visto il velivolo compiere ben dieci giri intorno all’impianto, rendendo il messaggio ben chiaro e impossibile da ignorare per chiunque si trovasse sul posto.

Questo gesto eclatante, come riportato da Il Messaggero, testimonia la profonda insoddisazione di una parte della tifoseria biancoceleste. La frase “Lotito libera la Lazio” è un grido che riassume il malcontento per la gestione societaria, spesso criticata per le politiche sul mercato, la scarsa comunicazione e ciò che viene percepito come un freno alle ambizioni del club. Il fatto che la contestazione si sia manifestata proprio durante l’inizio del lavoro di Sarri, un tecnico su cui la tifoseria ripone grandi speranze, evidenzia come il malumore trascenda la fiducia nell’allenatore e si concentri sulla proprietà.

L’iniziativa dello striscione aereo segue le recenti contestazioni di piazza e si inserisce in un clima di tensione che la Lazio sta vivendo, acuito anche dal blocco del mercato in entrata. Il messaggio dal cielo è un forte richiamo all’azione per il presidente, a cui si chiede di sciogliere i nodi che, secondo i contestatori, impediscono alla società di progredire e di tornare a competere ai massimi livelli. L’episodio di ieri non solo ha attirato l’attenzione mediatica, ma ha anche ribadito con forza il desiderio di cambiamento da parte di una fetta del tifo laziale.