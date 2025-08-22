Lazio, la Curva Nord ancora contro Lotito. Il comunicato (durissimo) della tifoseria biancoceleste - Lazio News 24

Lazio, la Curva Nord risponde al comunicato della società: “Noi difendiamo la S.S. Lazio, non chi la gestisce”

Tensione ancora alta in casa Lazio. Dopo il comunicato ufficiale diramato dalla società nella giornata di ieri, arriva la dura replica della Curva Nord, cuore pulsante del tifo biancoceleste. Attraverso i propri canali ufficiali, il gruppo organizzato ha diffuso una nota in cui prende le distanze dalla narrazione proposta dal club e ribadisce la propria posizione, dichiarando apertamente che il sostegno alla squadra non è mai venuto meno, ma che le critiche sono rivolte esclusivamente alla gestione societaria.

La nota della Curva Nord: “Difendiamo la Lazio, non il suo gestore”

Nel comunicato si legge:

«Cari laziali, di fronte all’ennesimo atto d’amore della nostra tifoseria volto a tutelare solo ed esclusivamente la S.S. Lazio – e non certo gli interessi del suo gestore – ci ritroviamo a dover leggere nel comunicato della società il riferimento a un “clima complesso che si è creato”».

Una frase che ha acceso la miccia tra la parte più calda della tifoseria e la dirigenza. I tifosi sottolineano come questa espressione sembri voler deresponsabilizzare chi guida il club:

«Che vuol dire “si è creato”?! Sbagliamo noi o si sta cercando di scaricare le colpe su fattori esterni, ignorando la responsabilità oggettiva del presidente e dei dirigenti?».

La Lazio al centro, non i dirigenti

Il messaggio della Curva è chiaro: il sostegno è e sarà sempre rivolto alla Lazio, non necessariamente alla società che la guida.

«Sbagliamo noi o i 29.163 abbonati vengono definiti come “parte essenziale del tifo silenzioso”? È forse un tentativo – l’ennesimo – di usare la passione dei tifosi per mascherare errori e mancanze nella gestione?».

I sostenitori biancocelesti non intendono arretrare: rivendicano il diritto di esprimere dissenso pur restando fedeli alla maglia e alla storia della Lazio. Nonostante le divergenze con la società, l’amore per la squadra rimane intatto.

Un clima teso in vista dell’esordio

Il comunicato arriva a pochi giorni dall’esordio in campionato contro il Como. Mentre la squadra si prepara al debutto, l’ambiente intorno alla Lazio continua a essere agitato. Toccherà ora alla società, e forse anche ai risultati sul campo, provare a ricucire un rapporto che appare sempre più fragile.