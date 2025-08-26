 Lazio, retroscena in edicola: l’umore al rientro da Como...
Connect with us

News

Lazio, il retroscena in edicola: ecco com'era l’umore al rientro da Como. L’aneddoto su Sarri

News

Lotito, il presidente scende in campo: cerchiata in rosso la data di domani, cosa accadrà

News

Dele-Bashiru, il nigeriano non ha convinto Sarri: cosa cambiera d'ora in avanti

News

Tare, l'ex Lazio scatenato: sogna un colpo da urlo col Milan. Di cosa si tratta

News

Lazio, Sarri cambia tutto: nuovo modulo e una scelta a sorpresa, i dettagli

News

Lazio, il retroscena in edicola: ecco com’era l’umore al rientro da Como. L’aneddoto su Sarri

Lazio news 24

Published

1 ora ago

on

By

Sarri
Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

In casa Lazio spunta il retroscena in edicola, ecco com’era l’umore al rientro da Como, vediamo poi l’aneddoto su Maurizio Sarri, i dettagli

L’esordio stagionale in Serie A si è trasformato in un incubo per la Lazio, sconfitta per 2-0 dal neopromosso Como. La squadra di Maurizio Sarri non è mai riuscita a impensierire gli avversari, dimostrandosi lenta, prevedibile e priva di reattività. Il Como, fin dai primi minuti, ha preso il controllo del gioco con un’organizzazione e un dinamismo che hanno messo in seria difficoltà i biancocelesti.

Il 4-3-3 della Lazio è apparso rigido e incapace di contenere la fluidità degli avversari. Il centrocampo, senza la giusta incisività, non ha fatto da filtro, lasciando gli attaccanti isolati e innocui. Sotto costante pressione, anche la difesa ha mostrato evidenti lacune. Il Como ha sbloccato il risultato al 47’ con il gol di Douvikas, e il raddoppio è arrivato poco dopo con una splendida punizione di Paz. L’unica reazione della Lazio è stato un gol annullato a Castellanos, l’unico tiro in porta di una prestazione da dimenticare.

Questa sconfitta rappresenta un segnale d’allarme, mettendo in luce preoccupanti limiti tattici e fisici. La mancanza di concentrazione e la scarsa reattività devono essere corrette in fretta. Sarri dovrà lavorare intensamente per ridare solidità e incisività a un gruppo che, al suo esordio, ha mostrato troppe criticità. Sarà necessario un cambio di rotta immediato per non trovarsi a rincorrere le rivali fin dall’inizio.

Come spiega Il Corriere dello Sport oggi in edicola al rientro da Como l’umore tra le fila dei capitolini era pessimo per tutti, bocche cucite. A quanti si apprende poi Sarri non avrebbe parlato ai suoi ieri mattina a Formello, scgeliendo la strategia morbida. E’ solito riflettere, rivedere la partita e analizzare a freddo, spiega il quotidiano. Oggi la squadra riposerà, si ritroverà domani per la doppia seduta. La lezione video potrebbe essere l’occasione per tornare sul flop di Como. Di sedute di autoanalisi ne ha organizzate tantissime in passato, si ritrova a doverne rifare. Sarri deve ricominciare da capo o quasi, ma le risorse deve trovarle all’interno. Ci sono limiti che sono difficili da superare, l’analisi del giornale.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.