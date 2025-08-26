Lazio, il retroscena in edicola: ecco com’era l’umore al rientro da Como. L’aneddoto su Sarri

In casa Lazio spunta il retroscena in edicola, ecco com’era l’umore al rientro da Como, vediamo poi l’aneddoto su Maurizio Sarri, i dettagli

L’esordio stagionale in Serie A si è trasformato in un incubo per la Lazio, sconfitta per 2-0 dal neopromosso Como. La squadra di Maurizio Sarri non è mai riuscita a impensierire gli avversari, dimostrandosi lenta, prevedibile e priva di reattività. Il Como, fin dai primi minuti, ha preso il controllo del gioco con un’organizzazione e un dinamismo che hanno messo in seria difficoltà i biancocelesti.

Il 4-3-3 della Lazio è apparso rigido e incapace di contenere la fluidità degli avversari. Il centrocampo, senza la giusta incisività, non ha fatto da filtro, lasciando gli attaccanti isolati e innocui. Sotto costante pressione, anche la difesa ha mostrato evidenti lacune. Il Como ha sbloccato il risultato al 47’ con il gol di Douvikas, e il raddoppio è arrivato poco dopo con una splendida punizione di Paz. L’unica reazione della Lazio è stato un gol annullato a Castellanos, l’unico tiro in porta di una prestazione da dimenticare.

Questa sconfitta rappresenta un segnale d’allarme, mettendo in luce preoccupanti limiti tattici e fisici. La mancanza di concentrazione e la scarsa reattività devono essere corrette in fretta. Sarri dovrà lavorare intensamente per ridare solidità e incisività a un gruppo che, al suo esordio, ha mostrato troppe criticità. Sarà necessario un cambio di rotta immediato per non trovarsi a rincorrere le rivali fin dall’inizio.

Come spiega Il Corriere dello Sport oggi in edicola al rientro da Como l’umore tra le fila dei capitolini era pessimo per tutti, bocche cucite. A quanti si apprende poi Sarri non avrebbe parlato ai suoi ieri mattina a Formello, scgeliendo la strategia morbida. E’ solito riflettere, rivedere la partita e analizzare a freddo, spiega il quotidiano. Oggi la squadra riposerà, si ritroverà domani per la doppia seduta. La lezione video potrebbe essere l’occasione per tornare sul flop di Como. Di sedute di autoanalisi ne ha organizzate tantissime in passato, si ritrova a doverne rifare. Sarri deve ricominciare da capo o quasi, ma le risorse deve trovarle all’interno. Ci sono limiti che sono difficili da superare, l’analisi del giornale.