Lazio, come sta andando la situazione rinnovi? Fabiani scioccato da una decisione! - Lazio News 24

Lazio, situazione rinnovi in stallo: non solo i giocatori, congelato anche il contratto di Fabiani

In casa Lazio non è solo la questione dei rinnovi dei calciatori a tenere banco. Anche a livello dirigenziale le trattative sembrano essersi fermate, lasciando una sensazione di incertezza sul futuro dell’organigramma societario. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il contratto del direttore sportivo Angelo Fabiani – attualmente in scadenza nel 2027 – non subirà alcun ritocco né prolungamento, almeno per ora.

La Lazio, dopo una sessione di mercato estiva vissuta tra alti e bassi, sta attraversando una fase interlocutoria anche sul piano organizzativo. Il DS Fabiani, figura chiave nelle dinamiche di mercato del club biancoceleste, sembrava destinato a un rinnovo con adeguamento dell’ingaggio, ma la situazione si è improvvisamente congelata. La dirigenza ha infatti deciso di non procedere con modifiche contrattuali, né con aumenti di stipendio, segno di un momento di riflessione interno al club.

Il mancato rinnovo immediato di Fabiani riflette un clima più generale in casa Lazio, dove anche le trattative per il prolungamento dei contratti di alcuni giocatori importanti stanno rallentando. Una strategia, forse, voluta dal presidente Claudio Lotito, che potrebbe voler valutare con attenzione l’evoluzione della stagione prima di prendere decisioni definitive su dirigenti e tesserati.

Va detto che Fabiani, arrivato alla Lazio dopo l’addio di Igli Tare, ha gestito operazioni importanti e ha dovuto affrontare la delicata fase post-Sarri, contribuendo alla costruzione della rosa attuale. Il suo lavoro, seppur con alcuni passaggi discutibili, è stato spesso difeso dalla società, e per questo motivo il mancato adeguamento del contratto stupisce osservatori e tifosi.

Nel frattempo, l’ambiente biancoceleste continua a monitorare la situazione, in attesa di sviluppi anche per quanto riguarda il futuro di alcuni elementi chiave della rosa. Ma l’attenzione sul ruolo di Fabiani resta alta, soprattutto in vista delle prossime sessioni di mercato.

In un momento in cui la Lazio cerca continuità e stabilità, soprattutto dopo un avvio di stagione altalenante, la gestione delle risorse umane – sia in campo che dietro le quinte – diventa fondamentale. Resta ora da capire se la decisione sul DS sia temporanea o preluda a cambiamenti più ampi nella struttura societaria.