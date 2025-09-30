Lazio, come sta andando il rinnovo di Romagnoli? Spunta l'indiscrezione - Lazio News 24

Lazio, dopo il Derby si parlerà del rinnovo di Romagnoli: atteso un incontro con Lotito

In casa Lazio, mentre tutta l’attenzione è rivolta al prossimo match, uno dei temi più delicati sul tavolo della dirigenza biancoceleste riguarda il futuro di Alessio Romagnoli. Il difensore centrale, colonna portante della retroguardia di Maurizio Sarri prima e ora di Gattuso, è uno dei simboli della squadra, e la società vuole consolidare il suo ruolo anche nei prossimi anni.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, subito dopo la stracittadina ci sarà un incontro tra gli agenti del calciatore e il presidente Claudio Lotito. L’obiettivo è chiaro: discutere l’adeguamento del contratto promesso al giocatore in caso di qualificazione alla Champions League, traguardo centrato due stagioni fa dalla Lazio.

Attualmente, Romagnoli è tra i giocatori più pagati della rosa biancoceleste, ma nonostante ciò, si sarebbe detto disponibile a rivedere la struttura economica del proprio ingaggio. L’idea, infatti, sarebbe quella di spalmare l’ingaggio su più anni, prolungando la scadenza dell’attuale contratto – fissata al 2027 – e dando così maggiore flessibilità al bilancio della Lazio.

Il calciatore, da sempre tifoso dichiarato dei colori biancocelesti, ha più volte ribadito la propria volontà di restare a lungo nella Capitale. Il club, dal canto suo, considera Romagnoli un elemento imprescindibile per costruire una squadra competitiva, sia in campionato che nelle competizioni europee. La sua esperienza, unita a una forte leadership nello spogliatoio, rappresenta un punto di riferimento per tutto il gruppo.

La trattativa per il rinnovo è destinata ad entrare nel vivo nelle prossime settimane, ma, come sottolinea Il Messaggero, nessun annuncio ufficiale potrà arrivare prima di gennaio. Le normative legate al mercato e alla gestione dei contratti impediscono infatti modifiche ufficiali nei mesi precedenti.

La Lazio, però, vuole muoversi per tempo e blindare uno dei suoi pilastri. Tutte le attenzioni si sposteranno sul rinnovo di Romagnoli, che potrebbe rappresentare non solo una conferma tecnica, ma anche un messaggio forte di continuità e ambizione da parte della società.