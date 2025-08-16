Lazio, la classica prevista da Opta: ecco la tua posizione finale in Serie A. Il vaticinio basato su dati e algoritmi sulla squadra di Sarri

Manca solo una settimana al fischio d’inizio della nuova Serie A e, mentre diverse squadre come il Como sono già immerse nel clima agonistico della Coppa Italia, la Lazio si appresta a vivere l’ultima amichevole per rifinire i dettagli. La squadra di Maurizio Sarri si affaccia alla nuova stagione con l’ambizione di essere la classica “mina vagante”, un’outsider capace di sovvertire i pronostici in un campionato dove le rivali si sono rinforzate pesantemente.

Il destino dei biancocelesti appare segnato da una sfida unica: l’impossibilità di operare sul mercato in entrata. Una condizione che impone una sola via, quella della coesione. La Lazio dovrà fare gruppo, affidandosi quasi interamente alla rosa della passata stagione per trovare la forza di competere ai massimi livelli. L’obiettivo è migliorare il rendimento degli ultimi due anni, entrambi conclusi con un settimo posto, prima con Sarri e poi con la gestione di Marco Baroni nel finale della scorsa stagione.

Ma dove potrà arrivare questa Lazio? Il gioco dei pronostici è già iniziato e a fornire una previsione basata su dati e algoritmi è Opta, il colosso delle statistiche sportive. Secondo il supercomputer, il destino della Lazio non si discosterà molto dal recente passato, proiettandola nuovamente al settimo posto. Un piazzamento che la collocherebbe ai margini della lotta per l’Europa più prestigiosa, in un campionato che vedrebbe ancora l’Inter dominare.

Ecco la classifica finale della Top 10 secondo le previsioni di Opta: