Lazio, chi ricoprirà il ruolo di portiere titolare? La decisione definitiva di Sarri - Lazio News 24

Lazio: Provedel resta il titolare, Mandas può partire a gennaio. La situazione

In casa Lazio, il ruolo di portiere titolare non è mai stato realmente in discussione. Ivan Provedel ha sempre avuto la fiducia piena di Maurizio Sarri, che non ha mai alimentato un vero dualismo con il giovane greco Christos Mandas. Durante il precampionato i due estremi difensori si sono alternati tra i pali, ma quando è iniziata la stagione ufficiale, le gerarchie sono apparse subito chiare: Provedel è il numero uno della Lazio, mentre Mandas ha assunto un ruolo da riserva, utile ma marginale.

L’assenza delle competizioni europee nella stagione in corso complica ulteriormente le possibilità per Mandas di ottenere spazio. Con poche rotazioni e un calendario meno fitto, le occasioni per il classe 2001 sono pressoché nulle. Finora, l’unica apparizione con Sarri in panchina risale al 10 gennaio 2024, quando Mandas ha difeso i pali della Lazio nella sfida di Coppa Italia contro la Roma, complice l’infortunio di Provedel.

Anche nell’ultima gara contro il Torino, dove Provedel è stato protagonista di una respinta non perfetta sul gol del vantaggio granata, Sarri ha subito preso le difese del suo portiere. Il tecnico biancoceleste ha ribadito che Provedel sta garantendo sicurezza e che, nonostante qualche episodio sfortunato, le sue parate stanno tenendo in piedi la Lazio. I numeri, del resto, confermano questa lettura: con 25 interventi in campionato, Provedel è attualmente il portiere con più parate in Serie A, davanti a Muric e Carnesecchi. Inoltre, secondo i dati statistici, avrebbe dovuto subire almeno tre gol in più rispetto alle sette reti incassate finora.

Alla luce di questo scenario, Mandas potrebbe diventare una preziosa risorsa economica in vista del mercato invernale. La Lazio valuta il giovane portiere greco circa 20 milioni di euro, una cifra che potrebbe finanziare rinforzi in altri reparti. Diversi club europei stanno monitorando la sua situazione, e la sua giovane età lo rende un profilo appetibile sul mercato.

La Lazio, quindi, si trova davanti a una scelta strategica: puntare ancora su Mandas come secondo portiere o monetizzare subito per investire su obiettivi più urgenti. Con Provedel saldo tra i pali, la strada sembra tracciata.