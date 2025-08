Lazio, la certezza difensiva: Gila e Provstgaard pronti a prendersi la titolarità

Lazio, le certezze di Maurizio Sarri sono in difesa, dove Gila e Provstgaard stanno dando ottime risposte: saranno i titolari stasera?

Uno dei pochi aspetti che ha soddisfatto Maurizio Sarri in questo precampionato è stato l’atteggiamento difensivo della Lazio. La linea arretrata ha mostrato compattezza, attenzione e capacità di chiudere gli spazi, lavorando in sinergia con il pressing dei reparti avanzati. Un elemento di forza che Sarri vuole consolidare ulteriormente. A causa dell’assenza per squalifica di Romagnoli nelle prime due giornate di campionato e degli infortuni di Patric e Gigot, la coppia centrale titolare sarà quasi certamente formata da Gila e Provstgaard. Entrambi hanno ben figurato nelle amichevoli e, secondo le anticipazioni del Corriere dello Sport, sono favoriti per partire titolari anche contro il Galatasaray.

Oliver Provstgaard, arrivato a gennaio, ha impressionato Sarri con la sua “attitudine al lavoro incredibile e maniacale”, che secondo il tecnico danese potrebbe “arrivare lontano”. Gila, invece, ha avuto un percorso simile, esplodendo dopo una prima stagione di apprendistato. Sarri vede in lui ancora ampi margini di crescita, tanto da affermare che “sbaglia solo per eccesso”, un difetto più facile da correggere per un allenatore. L’impegno e la crescita di questi due giovani difensori rappresentano una certezza per la Lazio, che può contare su una linea difensiva solida nonostante le assenze.