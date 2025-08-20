Sarri è convinto: sarà quel giocatore ad alzare il livello della Lazio nonostante il mercato chiuso! - Lazio News 24

Lazio, Dele-Bashiru pronto all’esordio da titolare: Sarri punta su di lui a Como

Il primo appuntamento ufficiale della stagione è alle porte e la Lazio si prepara a scendere in campo contro il Como, nella sfida valida per la prima giornata di Serie A. Tra i protagonisti attesi al debutto c’è Fisayo Dele-Bashiru, centrocampista nigeriano che ha lavorato intensamente durante il ritiro estivo per conquistare la fiducia di Maurizio Sarri. E ora, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, per lui si profila una chance da titolare nella gara del “Sinigaglia”.

Arrivato alla Lazio con caratteristiche da tuttocampista nel 4-2-3-1, modulo preferito dal suo ex tecnico Marco Baroni, Dele-Bashiru ha dovuto rivedere il proprio stile di gioco per adattarsi alle esigenze tattiche del 4-3-3 tanto caro a Sarri. Una trasformazione non banale, che ha richiesto tempo, dedizione e la disponibilità a cambiare abitudini consolidate. Il tecnico toscano, consapevole di non aver ricevuto rinforzi adatti in quel ruolo durante il mercato estivo, ha deciso di plasmare personalmente il profilo del nuovo centrocampista.

All’interno del progetto Lazio, Sarri ha voluto trasformare Dele-Bashiru in una mezzala moderna: disciplinata, attenta in fase difensiva, ma anche capace di strappare in progressione e spezzare gli equilibri avversari con le sue accelerazioni. Un lavoro meticoloso, portato avanti durante tutto il precampionato, che sembra aver dato i suoi frutti.

Il nigeriano, classe 2001, ha mostrato progressi incoraggianti nelle amichevoli estive, attirando l’attenzione dello staff tecnico e dei tifosi. La gara contro il Como sarà quindi un primo banco di prova ufficiale per misurare la sua crescita all’interno del contesto biancoceleste. Sarri si aspetta da lui risposte concrete, consapevole del fatto che la Lazio ha bisogno di muscoli, dinamismo e intensità in mezzo al campo.

La sfida in Lombardia segna non solo l’inizio del campionato, ma anche un nuovo capitolo per Dele-Bashiru, che ha la grande occasione di ritagliarsi un ruolo importante nel progetto tecnico della Lazio. Se saprà cogliere l’opportunità, potrà diventare un elemento chiave per il centrocampo biancoceleste nella stagione che sta per cominciare.