Formazione Lazio, molte opzioni in quel ruolo. Le ultime novità sui biancocelesti - Lazio News 24

Formazione Lazio: Sarri valuta le opzioni a centrocampo tra Sassuolo e derby. La situazione

La Formazione Lazio resta un cantiere aperto, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. In vista del doppio impegno contro Sassuolo e Roma, Maurizio Sarri non ha ancora sciolto i dubbi principali sulla mediana, e le rotazioni potrebbero essere decisive per mantenere freschezza e competitività.

Nella sfida d’esordio contro il Como, il tecnico toscano ha puntato sul trio Guendouzi-Cataldi-Dele-Bashiru, ma per la prossima giornata di campionato si profilano cambiamenti. La Formazione Lazio potrebbe infatti essere riveduta in funzione del derby, con scelte dettate tanto dalla condizione fisica quanto da considerazioni tattiche.

Uno dei nodi centrali riguarda Rovella: il regista ex Juventus era stato tenuto a riposo contro il Como per un affaticamento muscolare e lo staff medico sta monitorando attentamente la sua situazione. L’idea di Sarri sarebbe quella di risparmiarlo anche contro il Sassuolo per averlo al 100% nel derby contro la Roma. In questo contesto, Cataldi resta una certezza: il centrocampista romano ha convinto Sarri per equilibrio e visione di gioco, e sembra destinato a partire ancora dal primo minuto.

Discorso diverso per Dele-Bashiru, che contro il Como ha mostrato presenza fisica ma ha lasciato dubbi sul piano tecnico e tattico. A insidiarlo per una maglia da titolare c’è il giovane Belahyane, entrato bene nella prima giornata e desideroso di ritagliarsi uno spazio maggiore nella Formazione Lazio. Sarri rifletterà fino all’ultimo per decidere quale profilo sarà più utile nella sfida di Reggio Emilia.

Un’altra opzione resta Vecino, che potrebbe entrare a gara in corso per accumulare minuti nelle gambe in vista della stracittadina. L’uruguaiano ha l’esperienza e la solidità per dare equilibrio in momenti delicati, anche se non è ancora al top della forma.

Infine, l’assetto finale della Formazione Lazio dipenderà anche dalle caratteristiche dell’avversario. Lo staff tecnico sta studiando il Sassuolo per capire quale centrocampo possa garantire il giusto mix di qualità, copertura e inserimenti. In ogni caso, l’obiettivo è chiaro: trovare l’assetto ideale per affrontare il Sassuolo senza compromettere le energie in vista del derby.