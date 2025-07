Lazio, centrocampo e attacco: Guendouzi al centro, Isaksen out e ballottaggi per la lista

Oltre all’emergenza in difesa, Sarri deve gestire le dinamiche anche a centrocampo e in attacco in vista dell’avvio del campionato della Lazio

Oltre all’emergenza in difesa, Maurizio Sarri deve gestire le dinamiche anche a centrocampo e in attacco in vista dell’avvio del campionato della Lazio. A centrocampo, il Corriere dello Sport prevede il ritorno dal primo minuto di Matteo Guendouzi. Il francese, subentrato nella ripresa contro l’Avellino e decisivo nel finale dal dischetto, sarà un perno fondamentale per il tecnico. La sua presenza è cruciale per dare solidità e qualità al reparto, specialmente in un momento in cui le scelte sono limitate.

In attacco, Sarri dovrà fare ancora a meno di Gustav Isaksen, alle prese con la mononucleosi. Sebbene il danese sia in miglioramento, la sua assenza prolungata aprirà maggiore spazio per Mattia Cancellieri e Tijjani Noslin per mettersi in mostra. Entrambi i giocatori sono in ballottaggio per un posto nella lista dei 25 per il campionato, e le amichevoli in Turchia saranno un’opportunità preziosa per cercare di mettere in difficoltà l’allenatore nelle sue scelte finali. Sarri dovrà valutare attentamente chi tra i due potrà garantire maggiore impatto e utilità tattica, considerando anche le esigenze di sfoltimento della rosa. Questi ballottaggi dimostrano la volontà dei giovani di ritagliarsi un ruolo importante, approfittando delle assenze e delle opportunità che il precampionato offre. La condizione fisica e l’assimilazione dei dettami tattici saranno determinanti per le loro chance di entrare stabilmente nelle rotazioni della squadra.