Lazio: Cataldi Riconquistato da Sarri, la Fascia da Capitano come Simbolo di Rilancio

Lazio, Danilo Cataldi ha riconquistato Maurizio Sarri: la fascia da capitano al braccio nell’amichevole ne è la prova

La recente amichevole contro la Primavera ha offerto un chiaro segnale sul ruolo rinnovato di Danilo Cataldi nel progetto di Maurizio Sarri. Domenica sera, al debutto stagionale nel test vinto 3-0, Sarri ha lanciato Cataldi dal primo minuto al volante della Lazio. Non solo: al 30enne romano, cresciuto nel vivaio biancoceleste, è stata persino data la fascia di capitano (con Zaccagni ancora impegnato a parte). Questa non è stata una semplice sperimentazione, ma una “traccia per la stagione al via”, come sottolinea La Gazzetta dello Sport.

Cataldi è stato una colonna della Lazio salita con Sarri al secondo posto nel campionato 2022-23. Toccò a lui rimediare al flop dell’acquisto di Marcos Antonio, individuato inizialmente come erede di Leiva. Questa esperienza pregressa lo rende un giocatore che “conosce benissimo i meccanismi del gioco di Sarri”, soprattutto in quel ruolo che diventa lo snodo cruciale per l’intera manovra. La fascia di capitano esibita con orgoglio domenica sera è difficile non ricollegarla alle tensioni della scorsa estate, quando Cataldi sembrava designato a ereditare i gradi lasciati da Immobile, ma poi venne scelto Zaccagni e per il centrocampista ci fu il “foglio di via per la Fiorentina”. Il suo rientro alla base è diventato certezza con il ritorno di Sarri. Rispetto a Rovella, Cataldi si mostra più abile nelle verticalizzazioni, una peculiarità che serve molto a Sarri per ridare subito il passo giusto al suo centrocampo. Tuttavia, la scelta di domenica sera non dovrebbe essere catalogata come un “ribaltone” definitivo nelle gerarchie.