Lazio, Cataldi di nuovo protagonista: primo capitano della stagione

Lazio, Danilo Cataldi è tornato per ritagliarsi un ruolo da protagonista in questa nuova stagione: è lui il primo capitano di Sarri

La Lazio di Maurizio Sarri ha inaugurato la sua stagione con un test in famiglia contro la Primavera, vinto per 3-0 grazie ai gol di Pedro, Cancellieri e Basic. Ma la novità più significativa, oltre al risultato e alle prime indicazioni tattiche, è arrivata dalla scelta del capitano. Con Mattia Zaccagni ancora alle prese con il recupero post-operazione, la fascia da capitano è stata affidata a Danilo Cataldi, tornato a Roma dopo la conclusione della sua avventura con la Fiorentina.

Questa decisione segna un primo cambiamento rispetto alla scorsa stagione, quando in assenza del numero 10 biancoceleste, il ruolo di capitano veniva ricoperto da Adam Marusic. La scelta di Cataldi per questo primo test del “Sarri-bis” non è casuale. Il centrocampista romano, classe ’94, è un volto noto e apprezzato, tornato a Formello con rinnovate motivazioni e una chiara intenzione di ritagliarsi un ruolo di primo piano sotto la guida di Sarri. La fascia al braccio in questa amichevole simboleggia la fiducia che il tecnico ripone in lui e la sua leadership all’interno dello spogliatoio.

Per Cataldi, indossare la fascia di capitano in questa fase iniziale della stagione rappresenta un segnale importante, consolidando la sua posizione all’interno del gruppo e la sua influenza sul campo. È un riconoscimento del suo percorso, della sua maturità e della sua conoscenza dell’ambiente laziale. In un periodo in cui la squadra sta ancora trovando la sua quadra, con il mercato bloccato e la necessità di valorizzare le risorse interne, avere un leader come Cataldi in campo fin da subito è un elemento di stabilità e continuità per il progetto di Sarri.