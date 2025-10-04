Castellanos titolare inamovibile! Ecco il grido di battaglia di quel grande esperto sulla Lazio - Lazio News 24

Lazio, Castellanos convince: per Riccardo Mancini è il centravanti del futuro

La Lazio si gode il momento positivo di Valentín Castellanos, protagonista assoluto nell’ultima sfida di campionato contro il Genoa, dove ha firmato un gol e servito un assist decisivo. Le sue prestazioni non stanno passando inosservate, e tra i tanti che hanno voluto esprimere un parere sul centravanti argentino c’è anche Riccardo Mancini, telecronista di DAZN, intervenuto ai microfoni di Radio Serie A.

Secondo Mancini, Castellanos rappresenta un valore aggiunto per la Lazio e deve essere considerato un titolare inamovibile. Il suo impatto contro il Genoa ha confermato le sue qualità, non solo in zona gol, ma anche nel gioco di squadra. «La Lazio non può rinunciare al Taty, è un attaccante che fa tutto», ha dichiarato Mancini, sottolineando la completezza del numero 19 biancoceleste.

Il giornalista ha poi aggiunto che Castellanos ha tutte le carte in regola per diventare un attaccante da 15-20 gol a stagione, con almeno 10 assist. Numeri importanti, che lo renderebbero un profilo perfetto per una squadra con ambizioni europee come la Lazio. «È arrivato il momento per lui di fare quello step in più a livello realizzativo – ha detto ancora Mancini – perché ha tutte le caratteristiche per diventare un centravanti di altissimo livello».

Dopo un primo periodo di adattamento al calcio italiano, Castellanos sembra finalmente essersi integrato nei meccanismi della squadra. La sua capacità di attaccare la profondità, dialogare con i compagni e partecipare alla manovra offensiva lo rendono un profilo molto diverso rispetto a Ciro Immobile, offrendo a Maurizio Sarri un’alternativa concreta e moderna in attacco.

Alla Lazio, ora, serve continuità: quella di risultati, certo, ma anche quella di rendimento da parte dei suoi uomini chiave. Se Castellanos continuerà su questa strada, potrà ritagliarsi un ruolo sempre più centrale nel progetto tecnico biancoceleste, diventando il punto di riferimento offensivo anche per il futuro.

Con la stagione ancora lunga e piena di impegni tra campionato e coppe, la Lazio avrà bisogno del miglior Castellanos. E il Taty, finalmente, sembra pronto a prendersi la scena.