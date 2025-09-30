 Castellanos, davanti può fare bene: soprattutto insieme a quel compagno laziale - Lazio News 24
Connect with us

News

Castellanos, davanti può fare bene: soprattutto insieme a quel compagno laziale

News

Lazio Torino, sfida chiave per i biancocelesti: nel mezzo anche un KO

News

Lazio, ottima vittoria ieri. Ora serve soltanto una cosa in casa biancoceleste

News

Calciomercato Lazio, il futuro di quel giocatore è ancora incerto. Le ultime

News

Una Lazio rivitalizzata così come Sarri? Sentite cosa ha detto quell'ex

News

Castellanos, davanti può fare bene: soprattutto insieme a quel compagno laziale

Lazio news 24

Published

1 ora ago

on

By

Castellanos
Mg Genova 29/09/2025 - campionato di calcio serie A / Genoa-Lazio / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: esultanza gol Taty Castellanos

Lazio, Sarzanini: «Castellanos-Dia funziona, ma serve continuità»

Enrico Sarzanini, giornalista da sempre attento alle vicende della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per analizzare il momento della squadra biancoceleste in vista del prossimo impegno contro il Torino. Dopo la vittoria sul Genoa, che ha ridato fiducia all’ambiente, si guarda con maggiore ottimismo al futuro, anche se non mancano le criticità da affrontare.

Sarzanini ha subito voluto sottolineare l’aspetto più positivo emerso dall’ultima gara: «La coppia Castellanos-Dia funziona. Non era scontato, ma si stanno completando bene. Dia magari non è un grande realizzatore, ma fa un lavoro prezioso per la squadra e soprattutto valorizza le caratteristiche del Taty, che si muove con maggiore libertà e incisività. Era proprio la risposta che la Lazio aspettava».

L’intervento di Sarzanini si è poi allargato all’intero contesto del campionato, che quest’anno si sta dimostrando particolarmente difficile da interpretare: «Questo è un campionato complicato e molto equilibrato. Anche le squadre meno attrezzate trovano energie insperate e riescono a mettere in difficoltà chiunque. Basta poco per scivolare dal sogno europeo alla lotta per non retrocedere. La Lazio, in questo contesto, deve essere lucida e trovare la continuità che finora è mancata».

Nonostante i segnali incoraggianti, Sarzanini non dimentica i problemi ancora presenti nella rosa della Lazio, soprattutto in termini numerici: «La coperta resta corta. Gli infortuni, le squalifiche e l’assenza di vere alternative in alcuni ruoli rischiano di pesare con il passare delle settimane. Per questo Sarri deve dosare bene le energie e trovare soluzioni che garantiscano equilibrio anche quando mancano i titolari».

Guardando al futuro, e in particolare alla prossima sfida contro il Torino, Sarzanini invita a non abbassare la guardia: «La partita con il Torino sarà un test importante. La Lazio dovrà confermare i progressi visti a Genova e dimostrare di aver davvero svoltato. I segnali ci sono, ma serve dare continuità ai risultati per risalire la classifica».

In sintesi, la Lazio sembra aver trovato una traccia positiva su cui costruire il proprio percorso, ma il margine d’errore è ancora minimo. La coppia d’attacco, l’atteggiamento ritrovato e la determinazione saranno fondamentali per restare agganciati agli obiettivi stagionali. Ora sta alla Lazio non sprecare questa nuova occasione.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.