Lazio, Castellanos carica i tifosi biancocelesti sui social: “Continuiamo così, Forza Lazio!” – FOTO

Lazio, Taty Castellanos carica così i tifosi biancocelesti sui social: “Continuiamo così, Forza Lazio!” – FOTO

Manca meno di un mese all’inizio della Serie A e la Lazio di Maurizio Sarri si prepara ad affrontare l’ultima fase della preparazione estiva. Dopo il ritiro a Formello e la recente tournée in Turchia, la squadra capitolina si avvicina al debutto stagionale con un test amichevole di prestigio: sabato 9 agosto, i biancocelesti affronteranno il Burnley al Turf Moor Stadium, in Inghilterra.

Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio propositivo e organizzato, è al terzo anno sulla panchina laziale. Dopo una stagione conclusa con la qualificazione alle competizioni europee, Sarri punta a consolidare il progetto tecnico e a migliorare ulteriormente il rendimento della squadra.

La tournée turca ha rappresentato un momento importante per testare nuovi schemi e valutare la condizione fisica dei giocatori. Tra i protagonisti di questa fase preparatoria c’è stato Valentín “Taty” Castellanos, attaccante argentino classe 1998, arrivato alla Lazio nella scorsa stagione. Con la sua grinta e il suo spirito combattivo, Castellanos ha conquistato i tifosi e si candida a un ruolo centrale nell’attacco biancoceleste.

Proprio Castellanos ha voluto condividere il suo entusiasmo sui social, pubblicando alcune immagini della trasferta turca accompagnate da un messaggio motivazionale: “Continuiamo la preparazione… Forza Lazio!”. Un segnale chiaro della determinazione del gruppo e della voglia di iniziare al meglio la nuova stagione.

L’amichevole contro il Burnley, squadra inglese militante in Premier League, sarà un banco di prova significativo per valutare il livello di competitività della Lazio. Sarri potrà testare la condizione dei nuovi acquisti e affinare gli automatismi tattici in vista dell’esordio in campionato.

Con l’inizio della Serie A alle porte, cresce l’attesa tra i tifosi laziali. La sfida contro il Burnley rappresenta non solo un test tecnico, ma anche un’occasione per misurare l’ambizione di una squadra che vuole confermarsi protagonista in Italia e in Europa.