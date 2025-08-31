Lazio, Castellanos a caccia del gol perduto: contro il Verona sfida da rilancio

Lazio, Castellanos a caccia del gol perduto e che manca da tempo: la sfida contro il Verona sarà una sfida da rilancio

Il gol, per un attaccante, non può essere un episodio isolato ma una costante naturale. Ancora di più per chi gioca in una squadra di Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato. Per Valentín “Taty” Castellanos, centravanti argentino classe 1998, finora la rete è stata più un’illusione che una realtà: a Como gli è stato annullato un gol, così come in estate contro l’Avellino.

Il bomber sudamericano sa che deve metterci orgoglio e determinazione, trasformando la fame di gol in energia per gambe e testa. L’occasione per sbloccarsi potrebbe arrivare contro il Verona, avversario già colpito lo scorso anno il 16 settembre (2-1 per la Lazio). In Serie A, Castellanos non segna da sei partite: un digiuno più lungo lo aveva vissuto solo tra marzo e maggio 2024, quando restò a secco per nove gare. Prima di questo periodo, aveva partecipato a cinque gol in sei partite (tre reti e due assist).

Sarri spera che il suo numero 19 ritrovi la via del gol, anche perché la mancata convocazione in nazionale può essere uno stimolo in più. Ma il problema non riguarda solo l’argentino: tutta la Lazio deve lavorare per rendere più semplici le occasioni da rete. Le ultime due sconfitte in campionato, contro Lecce e Como, sono arrivate senza segnare. L’ultima volta che i biancocelesti hanno perso tre gare di fila restando a secco risale al marzo 2013, con Vladimir Petkovic in panchina.

Il rendimento casalingo è un altro nodo: all’Olimpico la Lazio ha vinto solo una delle ultime 12 partite di Serie A, il 5-1 contro il Monza del 9 febbraio scorso. Non a caso, Sarri ha parlato di “numeri da Serie C”, riferendosi anche al dato che vede la sua squadra ultima per passaggi completati nella metà campo avversaria dopo la prima giornata.

Contro il Verona, diversi giocatori hanno motivi personali per colpire: Mattia Zaccagni (tre gol e quattro assist contro l’Hellas, oltre a nove reti in gialloblù), Boulaye Dia (tre gol ai veneti), Pedro Rodríguez (esordio in Serie A proprio contro il Verona nel 2020), Matteo Cancellieri (ex Hellas con la prima rete in A in gialloblù) e Tijjani Noslin, arrivato alla Lazio proprio dal club scaligero.

Per la Lazio, e per Castellanos, è il momento di trasformare la necessità in gol e il gol in vittoria.