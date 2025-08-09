Castellanos e quel goal che serve per risollevare la Lazio, ma... - Lazio News 24

Lazio, Castellanos in crescita ma Dia insidia: le nuove gerarchie in attacco

In casa Lazio, il precampionato sta delineando le prime indicazioni sulle gerarchie offensive, con Castellanos e Dia al centro delle valutazioni di Sarri. Il tecnico ha espresso un primo giudizio già a giugno: “Castellanos non fa i gol facili, ma belli. Dia, invece, quelli facili li fa”, ha dichiarato durante il ritiro a Castiglione della Pescaia. Una distinzione netta, che evidenzia non solo lo stile dei due attaccanti, ma anche la loro efficacia sotto porta.

Castellanos, arrivato due stagioni fa alla Lazio dopo l’esperienza al Girona, ha vissuto un primo anno complesso, soprattutto a causa della concorrenza con Immobile. Tuttavia, nella scorsa stagione ha trovato maggiore continuità con Baroni e con la nuova formula del doppio centravanti, schierato spesso accanto a Dia. In 40 presenze stagionali, condizionate da due mesi di stop tra febbraio e aprile, ha messo a segno 14 reti. Un bottino discreto, che dimostra come l’argentino stia lentamente trovando la sua dimensione nella Lazio.

Dotato di buona tecnica e capace di aprire spazi per i compagni, Castellanos è utile nella manovra offensiva della squadra. Anche nel gioco aereo si fa valere, ma davanti alla porta non sempre dimostra la necessaria freddezza. Nonostante questo, Sarri lo ha sempre schierato titolare in tutti e quattro i test estivi finora disputati, segnale di fiducia e volontà di puntare sulla sua crescita.

Diverso invece il percorso di Dia, che in questo precampionato ha fatto vedere sprazzi interessanti. Fermato da problemi alla caviglia nella prima uscita contro l’Avellino, il senegalese è stato impiegato regolarmente nella ripresa delle successive gare, sempre in sostituzione di Castellanos. Pur senza segnare, ha più volte sfiorato il gol, dimostrando maggiore concretezza e potenza nel tiro, qualità che lo rendono un’opzione credibile per l’attacco della Lazio.

Sarri osserva e valuta. Da una parte Castellanos, più coinvolto nella costruzione ma meno incisivo sotto porta; dall’altra Dia, forse meno elegante ma più concreto. La Lazio continua a lavorare sulla convivenza tra i due, con l’obiettivo di trovare il giusto equilibrio e garantire maggiore peso offensivo in vista della nuova stagione.