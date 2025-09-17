Lazio, Castellanos un fantasma. CorSport: soffre il peso di questa responsabilità. Perché l’attaccante di Sarri non rende come dovrebbe

Il derby si avvicina e in casa Lazio le certezze sono poche, sovrastate da dubbi che riguardano, ancora una volta, il reparto più cruciale: l’attacco. La roboante vittoria contro il Verona aveva illuso, facendo pensare a una svolta imminente. Si è rivelata, però, un’eccezione isolata in un periodo di grande difficoltà offensiva, come hanno impietosamente dimostrato le opache prestazioni nelle trasferte di Como e Reggio Emilia. La squadra di Sarri ha palesato limiti evidenti, faticando a creare occasioni e mostrando una preoccupante mancanza di lucidità e concretezza sotto porta.

Secondo il tecnico, il problema non è soltanto tattico, ma anche e soprattutto mentale. La squadra sembra quasi prigioniera dei suoi stessi schemi, eseguendo i movimenti con diligenza ma sacrificando quell’istinto, quella libertà di giocata che fa la differenza. Questa rigidità si traduce in una manovra spesso prevedibile, che fatica a creare reali pericoli per le difese avversarie.

Il simbolo di questo momento complicato è, inevitabilmente, il centravanti: Taty Castellanos. A Reggio Emilia la sua è stata una partita da fantasma, con appena 26 palloni toccati e un affaticamento all’adduttore che, sebbene non desti allarme, fotografa la sua frustrazione. Su di lui pesa la grande responsabilità di guidare l’attacco, una pressione accentuata dalle sue stesse ambizioni. In una recente intervista a ESPN, l’attaccante ha ribadito il suo sogno di tornare a vestire la maglia dell’Argentina, legando la convocazione alle sue prestazioni con il club.

Quelle parole, oggi, suonano come un monito. Per convincere il CT Scaloni e, soprattutto, per conquistare definitivamente la fiducia dei tifosi, servono i fatti. Servono i gol pesanti, quelli che decidono le partite che contano. Finora, l’argentino non è mai riuscito a lasciare il segno nella stracittadina. Il derby di domenica diventa così l’occasione perfetta: il palcoscenico ideale per scacciare i fantasmi, sbloccarsi e trascinare la Lazio fuori dalla crisi.