Il “Caso Rovella”: sostituzioni e insofferenza di Sarri al centro del dibattito Lazio

Lazio, c’è un caso Rovella che rischia di scoppiare? La sostituzione di ieri e alcuni segni di insofferenza alimentano il dibattito

Quello che sta emergendo attorno a Nicolò Rovella non è ancora un caso conclamato, ma poco ci manca. Anche a Istanbul, nell’amichevole contro il Fenerbahçe, proprio come era accaduto a Frosinone nella precedente uscita contro l’Avellino, Rovella è stato sostituito da Cataldi all’intervallo. Questo dato, come riporta Il Messaggero, è un segnale evidente dell’insofferenza di Maurizio Sarri nei confronti di un giocatore che, sotto la gestione di Baroni, era diventato una delle stelle della Lazio, protagonista di una stagione di altissimo livello e persino titolare nella Nazionale di Spalletti.

Eppure, dopo tre settimane di lavoro intenso, il giovane centrocampista milanese non sembra essere riuscito a entrare nel cuore di Sarri. L’allenatore vede in lui poche verticalizzazioni e un eccesso di possesso palla, caratteristiche che evidentemente non si allineano perfettamente con le sue richieste tattiche. La situazione solleva interrogativi importanti: siamo di fronte a un vero e proprio “caso di mercato” che potrebbe rovinare ulteriormente un’estate già complessa per la Lazio? A mezzanotte scadrà (scadeva) la clausola rescissoria di 50 milioni di euro presente nel contratto di Rovella. C’era stato un timido tentativo da parte dell’Inter, in un momento di incertezza legato a Calhanoglu, ma l’operazione era rientrata rapidamente a causa dei costi elevati e della successiva riappacificazione tra il turco e Lautaro Martinez. Da oggi, Rovella tornerà a essere un giocatore con un valore di mercato “reale” che oscilla tra i 34 e i 38 milioni di euro. Sebbene il presidente Lotito lo abbia dichiarato “assolutamente incedibile”, motivando la decisione con l’impossibilità di trovare un sostituto adeguato, è chiaro che gli sviluppi sul campo e le “sentenze di Sarri a fine ritiro” saranno determinanti per il suo futuro.