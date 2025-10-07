Cardone su Rovella: «Ha optato per la terapia conservativa, pronto dopo la sosta» - Lazio News 24

Lazio, Cardone sulla scelta di Rovella: «Ha optato per la terapia conservativa, pronto dopo la sosta»

Il giornalista Giulio Cardone, intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha fatto il punto sulla situazione fisica di Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio, attualmente fermo per un problema di pubalgia. Al centro del dibattito c’è la decisione del giocatore di evitare l’intervento chirurgico, scegliendo una strada più cauta ma non meno complessa: la terapia conservativa.

Secondo Cardone, Rovella ha preso la sua decisione dopo aver valutato attentamente tutte le opzioni. «Il ragazzo ha ascoltato diversi pareri, ma alla fine ha scelto la terapia conservativa. I tempi di recupero non cambiano in modo significativo: io credo che sarà pronto dopo la pausa di novembre», ha spiegato il giornalista.

La Lazio aveva valutato anche l’ipotesi dell’operazione, sostenuta da buona parte dello staff medico e da alcuni compagni di squadra, ma alla fine sono stati determinanti un paio di consulti che hanno indicato una via alternativa.

Cardone ha poi sottolineato quanto sia difficile trattare un infortunio come la pubalgia, che spesso divide anche i medici: «È una patologia talmente particolare che se vai da dieci medici, puoi ricevere dieci opinioni diverse. In questi casi bisogna affidarsi a qualcuno di fiducia. Ogni calciatore ha spesso un proprio specialista di riferimento, oltre allo staff della società».

Un esempio recente all’interno dell’ambiente Lazio è quello di Gigot, che inizialmente non aveva mai accusato problemi evidenti alla caviglia. «Solo dopo essersi consultato con un medico esterno ha scoperto che i suoi problemi all’anca potevano derivare da lì. Si è fidato e ha scelto di operarsi», ha ricordato Cardone.

Anche nel passato, giocatori come Klose hanno seguito percorsi simili: pur facendo parte della rosa della Lazio, si sono affidati a specialisti personali per le diagnosi e le terapie, dimostrando quanto sia delicato il tema del rapporto tra staff medico del club e decisioni individuali.

Per la Lazio, il rientro di Rovella sarà fondamentale: il centrocampista ex Juventus rappresenta una pedina chiave nel progetto tattico di Sarri. Dopo un inizio di stagione travagliato, i biancocelesti sperano di riaverlo al top della forma già alla ripresa post-sosta.