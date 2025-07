Lazio, scelto il capitano biancoceleste per la sfida con l’amichevole: ecco a chi va la fascia

Lazio, scelto il capitano per l’amichevole contro l’Avellino di questa sera al Benito Stirpe: ecco chi indosserà la fascia

Nella sfida serale contro l’Avellino, la Lazio di Maurizio Sarri torna alle “scelte dello scorso campionato” per quanto riguarda la fascia di capitano. Dopo aver visto Danilo Cataldi con la fascia al braccio nell’amichevole contro la Primavera, stasera il ruolo di leader in campo è stato ufficialmente assegnato a Mattia Zaccagni. Una decisione significativa, che sottolinea l’importanza del giocatore all’interno delle gerarchie biancocelesti, nonostante le discussioni che avevano accompagnato il tema del capitano nei giorni scorsi.

Zaccagni, che ha recuperato dal problema fisico che lo aveva costretto a essere solo uno spettatore nella precedente amichevole, assume dunque la responsabilità del ruolo fin dalla prima uscita ufficiale del precampionato. La sua presenza da titolare e la fascia al braccio confermano la fiducia riposta in lui dallo staff tecnico e, presumibilmente, dal gruppo.

A ricoprire il ruolo di vice-capitano sarà Pedro. La scelta dello spagnolo, veterano di grande esperienza e carisma, fornisce un ulteriore punto di riferimento per la squadra, affiancando Zaccagni in questa responsabilità. Questa accoppiata, che vede un giocatore nel pieno della sua maturità calcistica affiancato da un campione navigato, sembra voler garantire continuità e leadership all’interno del gruppo. Le designazioni per la partita contro l’Avellino offrono un’indicazione chiara sulle intenzioni di Sarri riguardo ai ruoli di riferimento in campo, proiettando la Lazio verso una nuova stagione con una leadership definita.