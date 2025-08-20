Zaccagni, un grande capitano (e non solo della Lazio). Il dato di questa classifica - Lazio News 24

Serie A 2025/2026, Zaccagni tra i capitani più preziosi: la Lazio sorride

Con l’inizio della Serie A 2025/2026 ormai alle porte, è tempo di analisi e valutazioni, anche sul fronte economico e di mercato. Tra i tanti approfondimenti proposti in questi giorni, spicca quello di Transfermarkt, che ha stilato una classifica dei capitani delle squadre di Serie A in base al loro valore di mercato attuale. Un dato che non solo fotografa lo stato economico dei calciatori, ma offre anche interessanti spunti sul peso specifico dei leader tecnici delle squadre italiane.

La Lazio si posiziona molto bene in questa speciale classifica grazie al suo capitano, Mattia Zaccagni, valutato 20 milioni di euro. Un risultato che vale la quarta posizione assoluta, dietro solamente a Lautaro Martinez (Inter, 95 milioni), Manuel Locatelli (Juventus, 30 milioni) e Mike Maignan (Milan, 25 milioni). Un piazzamento che conferma l’importanza dell’esterno offensivo biancoceleste all’interno del progetto tecnico della Lazio.

Zaccagni simbolo della Lazio

Nonostante una stagione passata condizionata da alcuni problemi fisici, Zaccagni continua a godere di grande considerazione sia sul piano tecnico che sul mercato. La sua valutazione resta tra le più alte tra i calciatori italiani, e il suo ruolo di capitano nella nuova Lazio targata 2025/2026 rafforza ulteriormente la sua centralità nel progetto biancoceleste.

Per la Lazio, questo dato rappresenta un motivo di orgoglio. In un campionato in cui spesso a dominare sono i grandi investimenti, la società di Claudio Lotito dimostra ancora una volta di saper valorizzare il proprio patrimonio tecnico. L’ex Verona è diventato non solo un punto di riferimento in campo, ma anche un simbolo di identità e continuità per i tifosi.

La classifica completa

Ecco le prime posizioni della graduatoria:

Martinez (Inter): 95 milioni Locatelli (Juventus): 30 milioni Maignan (Milan): 25 milioni Zaccagni (Lazio): 20 milioni

Seguono Vasquez (Genoa, 14 milioni), Di Lorenzo (Napoli) e Ranieri (Fiorentina), entrambi a 12 milioni. A chiudere la classifica ci sono i capitani delle neopromosse e delle squadre meno quotate, come Caracciolo della Cremonese (350.000 euro).

Per la Lazio, dunque, una bella conferma: la squadra biancoceleste non solo punta a competere in campo, ma si afferma anche come realtà in grado di valorizzare il proprio capitale umano.

