Lazio Style Channel approda su Sportitalia: contenuti esclusivi gratis per i tifosi biancocelesti

Lazio Style Channel su Sportitalia: contenuti esclusivi gratis per i tifosi biancocelesti. Buone notizie per i tifosi della squadra capitolina

Novità importante per tutti i tifosi della S.S. Lazio: a partire dai prossimi giorni, il canale ufficiale del club, Lazio Style Channel, sarà visibile gratuitamente tramite l’app e il portale di Sportitalia. L’annuncio è arrivato direttamente dal direttore dell’emittente sportiva, Michele Criscitiello, durante una diretta speciale dallo Sheraton di Milano, in occasione dell’ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato.

Lazio Style Channel è il punto di riferimento per chi vuole vivere il mondo biancoceleste a 360 gradi: interviste esclusive, conferenze stampa, approfondimenti tattici e contenuti dietro le quinte che raccontano la vita della squadra allenata da Maurizio Sarri, tecnico subentrato in estate e noto per il suo approccio pragmatico e la valorizzazione dei giovani talenti.

Grazie a questa partnership, i tifosi potranno seguire da vicino le gesta dei propri beniamini, come Zaccagni capitano della Lazio, vincitore della Scarpa d’Oro 2020, o Rovella, regista ex Juve conosciuto per la sua visione di gioco e i passaggi millimetrici. Non mancheranno speciali dedicati ai nuovi acquisti e ai giovani della Primavera, oltre a rubriche storiche che ripercorrono i momenti più iconici del club.

Sportitalia, già punto di riferimento per il calciomercato e lo sport in chiaro, amplia così la propria offerta con un contenuto di forte richiamo per una delle tifoserie più appassionate d’Italia. L’accesso sarà semplice: basterà scaricare l’app ufficiale o collegarsi al sito di Sportitalia per sintonizzarsi sul canale, senza costi aggiuntivi.

Questa operazione rappresenta un passo strategico sia per la Lazio, che rafforza la propria presenza digitale e la vicinanza ai tifosi, sia per Sportitalia, che arricchisce il proprio palinsesto con un prodotto di qualità e ad alto engagement.

Con l’inizio della nuova stagione di Serie A, i sostenitori biancocelesti avranno così un nuovo modo per restare aggiornati su ogni novità, dalle conferenze pre-partita alle analisi post-gara, vivendo l’esperienza Lazio in maniera ancora più immersiva.