Lazio, la campagna abbonamenti verso una riapertura a sorpresa: record di Lotito nel mirino. Il club ci starebbe pensando seriamente

L’entusiasmo del popolo biancoceleste è tangibile e ha prodotto risultati che vanno oltre le più rosee aspettative. Dopo aver ufficialmente chiuso la campagna abbonamenti lo scorso 20 agosto con lo straordinario traguardo di 29.163 tessere sottoscritte, la Lazio sta seriamente valutando una mossa a sorpresa: riaprire le vendite. Questo dato rappresenta già di per sé un successo clamoroso, posizionandosi come il secondo miglior risultato di sempre nell’era della presidenza Lotito, inferiore soltanto al record di 30.333 abbonati registrato nella stagione 2023/24.

Inizialmente, come sottolineato dal Corriere dello Sport, la società aveva escluso categoricamente la possibilità di estendere la campagna. La ragione principale era di natura logistica e organizzativa: il calendario ha infatti posizionato il sentitissimo derby contro la Roma già alla quarta giornata di campionato. La gestione di un flusso continuo di nuovi abbonati in prossimità di una partita così complessa dal punto di vista della sicurezza e della gestione dei biglietti era stata ritenuta un ostacolo insormontabile.

Tuttavia, la travolgente risposta dei tifosi ha spinto la dirigenza a riconsiderare la propria posizione. L’idea che sta prendendo corpo in queste ore è quella di riaprire la vendita delle tessere subito dopo la stracittadina. A quel punto, il campionato sarà già iniziato e la Lazio avrà disputato due partite casalinghe (contro Como e Roma). Di conseguenza, per non penalizzare i nuovi sottoscrittori, il club metterebbe in vendita un pacchetto a prezzo ridotto, calcolato escludendo dal totale le due gare già andate in scena. Questa strategia permetterebbe di cavalcare l’onda dell’entusiasmo e dare l’assalto allo storico record del 2023. La decisione definitiva non è ancora stata presa, ma la riflessione è profonda e nei prossimi giorni sono attese novità ufficiali.