Noslin, rimarrà alla Lazio? Ecco cosa risulta a poche ore dalla fine del mercato - Lazio News 24

Lazio, ultime ore di mercato: Noslin in bilico, spunta il Feyenoord. La situazione

Ultime frenetiche ore di calciomercato, e anche in casa Lazio la situazione resta fluida fino all’ultimo minuto. C’è tempo fino alle ore 20:00 per definire le operazioni in entrata e in uscita, ma i riflettori, al momento, sono puntati soprattutto su una possibile cessione: quella di Tijjani Noslin.

L’attaccante olandese, arrivato alla Lazio con l’ambizione di ritagliarsi spazio nello scacchiere offensivo di Maurizio Sarri, sembrava destinato a restare almeno fino a gennaio, soprattutto per coprire eventuali assenze in attacco, come quella di Boulaye Dia durante la prossima Coppa d’Africa. Tuttavia, secondo quanto riportato oggi da Il Tempo, la sua permanenza non è più così certa.

Nelle ultime ore, infatti, su Noslin si sarebbe acceso l’interesse del Feyenoord, club olandese che lo segue con attenzione e che potrebbe garantirgli maggiore continuità di impiego rispetto a quanto offerto finora dalla Lazio. Non solo: anche alcuni club della Championship, la seconda divisione inglese, avrebbero sondato il terreno per un possibile prestito con diritto di riscatto.

Sarri, in conferenza stampa nei giorni scorsi, aveva parlato di Noslin come di un’opzione interessante, soprattutto in caso di defezioni nel reparto offensivo. Ma è chiaro che, con la rosa al completo e un minutaggio ridotto, il tecnico potrebbe anche dare il via libera a una partenza temporanea del calciatore, a patto che la società valuti positivamente le condizioni dell’offerta.

In casa Lazio, il mercato in uscita è stato uno dei temi più complicati di questa sessione estiva. Tra esuberi difficili da piazzare e trattative sfumate, l’eventuale cessione di Noslin rappresenterebbe un’operazione “mirata”, volta a garantire al giocatore maggiore spazio altrove, ma anche a liberare un posto utile per future strategie invernali.

Il club capitolino, da parte sua, continua a monitorare il mercato, pronto a cogliere eventuali opportunità last-minute, anche se al momento non sembrano esserci movimenti significativi in entrata.

Tutto rimandato alle prossime ore, dunque. Il futuro di Noslin è legato a doppio filo alle strategie dell’ultim’ora della Lazio, che deve decidere se trattenere l’olandese o aprire alla sua partenza. Una scelta che potrebbe pesare sull’equilibrio offensivo della squadra da qui a gennaio.