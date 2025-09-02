Lazio, buone notizie dall’infermeria: Vecino e Isaksen verso il rientro, da valutare Patric. Sarri sorride e lavora verso Sassuolo

La Lazio di Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato, può finalmente intravedere spiragli positivi sul fronte infortuni. Non solo Gustav Isaksen, esterno offensivo danese classe 2001, è vicino al rientro: anche Matías Vecino, centrocampista uruguaiano di grande esperienza e duttilità tattica, è prossimo a tornare a disposizione.

Vecino, fermatosi poco prima dell’amichevole estiva contro il Burnley, sarà monitorato quotidianamente dallo staff medico biancoceleste. Dopo i tre mesi di stop forzato a causa di una ricaduta muscolare subita lo scorso dicembre, questa volta la società ha scelto la via della prudenza per evitare ulteriori complicazioni. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’obiettivo è averlo pronto per la sfida di campionato contro il Sassuolo, gara in cui Sarri potrà contare su un’alternativa preziosa in mezzo al campo, capace di unire fisicità, inserimenti offensivi e leadership.

Situazione Patric: tempi ancora incerti

Resta invece da monitorare attentamente la condizione di Patric Gabarrón, difensore spagnolo classe 1993, elemento duttile capace di ricoprire sia il ruolo di centrale che di terzino destro. Il giocatore è stato recentemente fermato da una lesione di medio grado al retto femorale della coscia sinistra, infortunio sopraggiunto al termine del protocollo di recupero seguito all’operazione alla caviglia effettuata a marzo in Spagna.

Lo staff medico laziale non ha ancora fornito una data precisa per il suo rientro, ma l’obiettivo è evitare forzature, soprattutto considerando la doppia problematica fisica affrontata negli ultimi mesi.

Impatto sul centrocampo e sulla difesa

Il ritorno di Vecino rappresenterebbe una risorsa fondamentale per Sarri, che potrà così gestire meglio le rotazioni a centrocampo, soprattutto in vista dei numerosi impegni tra Serie A e competizioni europee. Allo stesso modo, il recupero di Patric sarà cruciale per dare maggiore solidità e opzioni difensive, in un reparto che ha sofferto diverse assenze nella scorsa stagione.

Con il campionato pronto a entrare nel vivo, la Lazio spera di ritrovare presto tutti i suoi effettivi per affrontare al meglio le prossime sfide e mantenere alta la competitività su tutti i fronti.