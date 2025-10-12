Lazio, buon compleanno a Sensini: gli auguri della società - Lazio News 24

Nestor Sensini, ex difensore della Lazio, compie oggi 59 anni. Gli auguri da parte del club

Spegne oggi 59 candeline Nestor Sensini, uno dei protagonisti della gloriosa stagione d’oro della Lazio a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila. L’ex difensore argentino, nato il 12 ottobre 1966 a Arroyo Seco, ha indossato la maglia biancoceleste dal 1999 al novembre del 2000, lasciando un segno importante nonostante la parentesi non sia stata lunghissima.

Arrivato alla Lazio dopo le esperienze con Udinese e Parma, Sensini portò con sé tutto il suo bagaglio di esperienza e personalità. Il club capitolino, guidato in quegli anni da Sven-Göran Eriksson, puntava a imporsi sia in Italia che in Europa, e l’argentino fu un tassello prezioso in una rosa ricca di campioni come Nesta, Verón, Simeone, Nedvěd e Salas.

Durante la sua permanenza a Roma, Sensini ha collezionato 39 presenze e 2 gol con la maglia della Lazio, contribuendo in modo determinante al raggiungimento di traguardi storici. Con i biancocelesti ha conquistato uno Scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e una prestigiosa Supercoppa UEFA, trofei che hanno arricchito una bacheca già importante grazie ai suoi successi precedenti con il Parma.

Il ricordo dei tifosi della Lazio nei confronti di Sensini è ancora oggi legato alla sua affidabilità, alla leadership silenziosa e alla capacità di interpretare più ruoli in difesa. Difensore centrale per vocazione, ma all’occorrenza anche terzino o mediano, l’argentino rappresentava il prototipo del giocatore moderno: tecnico, intelligente tatticamente e dotato di una notevole visione di gioco.

Dopo l’esperienza alla Lazio, Sensini è tornato in Argentina, dove ha intrapreso la carriera da allenatore, mantenendo un legame speciale con il calcio italiano e con la Capitale. Il suo contributo alla stagione 1999-2000, culminata con il “Grande Slam” biancoceleste, resta un capitolo fondamentale della storia recente della Lazio.

Oggi, nel giorno del suo 59° compleanno, i tifosi e la società ricordano con affetto quel difensore elegante e determinato che ha contribuito a rendere la Lazio una delle squadre più forti e vincenti d’Europa. Un calciatore che, pur avendo giocato poco più di una stagione in biancoceleste, è riuscito a entrare nel cuore del popolo laziale e a scrivere una pagina indimenticabile della storia del club.