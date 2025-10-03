Lazio, boom in vista della sfida contro il Torino. Invasione biancoceleste! - Lazio News 24

Lazio-Torino, attesa crescente all’Olimpico: oltre 30.000 spettatori previsti

La Lazio si prepara ad affrontare il Torino nella sesta giornata del campionato di Serie A 2025/2026. La sfida è in programma allo Stadio Olimpico, dove i tifosi biancocelesti sono chiamati a sostenere la squadra di Sarri in un match delicato contro un avversario insidioso. In vista del confronto, cresce l’attesa anche sugli spalti: i dati aggiornati sui biglietti venduti raccontano ancora una volta dell’attaccamento del pubblico laziale alla propria squadra.

Lazio-Torino: il dato sui biglietti venduti

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, alla data del 3 ottobre, erano stati venduti circa 6.000 biglietti per Lazio-Torino. Una cifra che, sommata ai 29.918 abbonamenti sottoscritti in estate, porta la stima complessiva degli spettatori attesi a quota 36.000.

Una partecipazione importante, che conferma l’affetto del pubblico laziale, anche in una fase di stagione ancora iniziale. L’Olimpico non sarà esaurito, ma si prevede comunque una cornice di pubblico significativa, soprattutto considerando l’orario e la tipologia dell’avversario.

Un altro aggiornamento arriva da Il Tempo, che riporta un numero leggermente inferiore: 4.000 tagliandi venduti, che uniti agli abbonati porterebbero la presenza minima a 33.000 spettatori. In entrambi i casi, la Lazio potrà contare su un sostegno importante, elemento che potrebbe rivelarsi decisivo contro una squadra organizzata come quella di Baroni.

Lazio, il fattore Olimpico resta centrale

Nonostante qualche risultato altalenante in avvio di stagione, la risposta del pubblico biancoceleste è ancora una volta concreta. La Lazio sa bene quanto il fattore campo possa fare la differenza, e proprio l’Olimpico, con il suo calore, può diventare un’arma preziosa in un match in cui serviranno attenzione e determinazione.

Inoltre, la sfida con il Torino assume un significato importante anche per la classifica: tre punti permetterebbero alla Lazio di rilanciarsi in chiave europea e ritrovare fiducia dopo le prime giornate.

Con quasi 30.000 abbonati e una base di tifosi sempre presente, la Lazio conferma ancora una volta il legame forte con la propria gente. E ora tocca alla squadra rispondere sul campo.