Lazio, contro il Torino all'Olimpico ci sarà un ex laziale

Condividi via email

Lazio, in occasione della partita interna di lunedì sera contro i granata ad assistere alla sfida ci sarà anche un ex biancoceleste

Archiviata la sosta per la Nazionale, l’Italia lascia spazio alla serie A con la Lazio che lunedì sera tornerà in campo all’Olimpico per la sfida fondamentale interna contro il Torino.

In occasione della Panini Tour , Salas ha rilasciato una curiosa intervista nel quale annuncia che incontrerà i tifosi anche all’Olimpico e quindi ci sarà nel incrocio delle aquile contro la formazione granata, come conferma il seguente video