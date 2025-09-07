Lazio, Belahyane grandissima scoperta! Sarri pensa di lui questa grande cosa - Lazio News 24

Lazio, Belahyane cresce e conquista la fiducia di Sarri. La situazione attuale

Dopo un lungo periodo di apprendistato, trascorso principalmente nell’ultimo ritiro prima dell’inizio della stagione, Reda Belahyane sta finalmente iniziando a farsi notare in casa Lazio. Il giovane centrocampista marocchino, arrivato in biancoceleste lo scorso gennaio insieme all’allora tecnico Baroni, aveva inizialmente trovato poco spazio, soprattutto nel ruolo di regista. Tuttavia, con l’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina capitolina e il blocco del calciomercato, la situazione di Belahyane è cambiata radicalmente.

Il tecnico toscano ha deciso di dare nuove prospettive al centrocampista, modificandone la posizione in campo e concedendogli maggiori opportunità di gioco. Questi cambiamenti hanno permesso a Belahyane di entrare finalmente nel vivo del progetto tecnico della Lazio, dimostrando di poter essere un elemento utile e versatile all’interno del centrocampo biancoceleste.

Una delle ultime partite, in particolare quella contro il Verona, ha evidenziato i progressi del giovane marocchino. Entrato in campo, Belahyane ha subito fornito un assist decisivo, un segnale chiaro per Maurizio Sarri e per tutta la squadra. Questo momento rappresenta non solo un passo importante per il giocatore, ma anche un motivo di ottimismo per il tecnico che vede in lui una potenziale valida alternativa per il centrocampo.

La crescita di Belahyane è particolarmente significativa in un momento in cui la Lazio deve fare i conti con alcune assenze importanti. In attesa del ritorno di Vecino, uno dei pilastri del centrocampo, il tecnico biancoceleste sta cercando soluzioni alternative e nuove risorse da integrare nella rosa. Belahyane, con la sua duttilità e freschezza, potrebbe essere una carta preziosa da giocare per garantire stabilità e qualità nella zona mediana del campo.

Il percorso di Belahyane con la Lazio è quindi in continua evoluzione. Dopo un avvio di esperienza limitato, il giovane centrocampista sta lentamente conquistando spazio e fiducia, dimostrando di essere pronto a rispondere alle esigenze di Sarri. La speranza per i tifosi biancocelesti è che il ragazzo continui a migliorare, diventando un punto fermo del centrocampo laziale nel corso della stagione.