Belahyane e Lazio: il rilancio di un giovane talento nel progetto di Sarri - Lazio News 24

Dallo spogliatoio ai protagonisti: il marocchino si afferma come risorsa preziosa per i biancocelesti

La Lazio è consapevole di non poter contare sul mercato tradizionale, a causa del blocco imposto che ha limitato le possibilità di rinforzare la rosa con nuovi acquisti. In questa situazione, la strategia del club è stata chiara: puntare sui giovani già presenti nello spogliatoio e valorizzarli sotto la guida esperta di Maurizio Sarri. Tra questi, uno dei nomi più interessanti è senza dubbio quello di Belahyane, giovane centrocampista marocchino arrivato a gennaio 2025 e che ora sta vivendo la sua stagione del rilancio.

Il percorso di Belahyane alla Lazio non è stato semplice. Nella passata stagione, sotto la gestione Baroni, il giocatore ha avuto poche occasioni per mettersi in mostra, rimanendo in ombra e spesso relegato a un ruolo marginale. Tuttavia, la società ha creduto nelle sue qualità e ha scelto di affidarlo a Sarri, tecnico noto per la sua capacità di far emergere il meglio dai talenti giovani.

Come racconta la Gazzetta dello Sport, il marocchino sta progressivamente ritagliandosi uno spazio importante nel centrocampo biancoceleste. Dopo un problema alla caviglia che ne ha rallentato l’avvio di stagione, Belahyane è tornato a disposizione proprio nella partita contro il Verona, entrando nel finale e mostrando sprazzi del suo buon tocco di palla e della capacità di inserirsi negli spazi. Sarri punta molto su di lui, convinto che possa diventare un jolly prezioso per la mediana, grazie alla sua versatilità e intelligenza tattica.

Parallelamente, la Lazio può sorridere anche per l’ascesa di Provstgaard, altro giovane arrivato nello stesso mercato di gennaio e ora pilastro della difesa biancoceleste. Il danese, alto 194 cm, ha conquistato la fiducia di Sarri con la sua presenza fisica e la capacità di gestire la marcatura. Nonostante il ritorno di Romagnoli, Provstgaard sta dimostrando di meritare la maglia da titolare grazie a prestazioni solide e costanti.

In un momento in cui la Lazio deve fare i conti con le difficoltà di mercato, la valorizzazione di giocatori come Belahyane diventa fondamentale per mantenere competitività e ambizioni. Il giovane centrocampista marocchino rappresenta non solo un investimento per il presente, ma anche un’importante carta da giocare per il futuro del club biancoceleste.