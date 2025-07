Lazio: Basic e il nodo attacco, le scelte per la lista dei 25 - Lazio News 24

Basic e la situazione ad oggi in casa Lazio per venire incontro alle esigenze di Maurizio Sarri

Nel complesso puzzle delle cessioni della Lazio, alcuni nomi sono più in bilico di altri, e le decisioni finali dipenderanno molto dalle valutazioni di Maurizio Sarri per la lista dei 25. Come indicato dal Corriere dello Sport, Basic, nonostante stia facendo un buon ritiro e si sia mostrato voglioso, rimane l’indiziato numero uno per il primo taglio. La sua esclusione libererebbe un posto prezioso a centrocampo, reparto che, con il rientro di alcuni infortunati e l’equilibrio da mantenere, è particolarmente affollato.

L’altro taglio, invece, potrebbe spuntare fuori una volta deciso chi tenere tra Noslin e Cancellieri. L’ex Verona, Mattia Cancellieri, si sta confermando con prestazioni positive, ma è anche vero che è l’unico dei due ad avere un mercato più attivo rispetto all’olandese Noslin. Questa considerazione economica lo rende una pedina importante per racimolare quei fondi necessari a sopperire alle mancanze dell’indicatore del “costo del lavoro allargato”, il parametro che ancora impedisce alla Lazio di operare liberamente in entrata. Le scelte finali, quindi, non saranno solo tecniche, ma anche strettamente legate alle esigenze di bilancio e alla volontà di Lotito di rispettare i paletti imposti. Nel frattempo, i baby aggregati in ritiro, che rappresentano il futuro del club, partiranno in prestito per fare esperienza: Ruggeri interessa a Carrarese, Spezia e Juve Stabia, Saná ha una proposta dal Belgio, mentre il portiere Renzetti (classe 2006) è pronto per la sua prima esperienza tra i professionisti, con l’interesse di Alcione, Pontedera, Cavese e Bra.