Lazio: attacco a secco nella prima amichevole, Pedro e le ali i protagonisti

Lazio, nella prima amichevole le punte sono rimaste a secco: i gol sono arrivati da Pedro e dagli esterni come Cancellieri

La prima amichevole stagionale della Lazio ha lasciato le “bocche all’asciutto” per i centravanti, che si sono divisi equamente il minutaggio e le “delusioni” contro la Primavera. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, sono stati gli esterni a “fare la voce grossa” e a decidere il match. Pedro ha sbloccato il risultato in slalom, Cancellieri ha raddoppiato con una bordata da fuori area, e Basic, in versione ala offensiva, ha definito il 3-0 finale con un preciso diagonale. Per Taty Castellanos e Boulaye Dia, invece, “niente da fare” in termini di soddisfazioni personali.

Le chance più nitide sono capitate a Castellanos, schierato titolare tra Noslin e Pedro. L’argentino ha colpito un palo su un cross perfetto dello spagnolo, un vero “invito a nozze” trasformato in un “divorzio immediato con il gol” a causa della mira imprecisa. Il giovane portiere della Primavera, Bosi, ha anche deviato in corner un successivo tentativo aereo di Taty, che fino all’intervallo è stato bucato solo dal mancino di Pedro. L’argentino non ha brillato e, come da programma, è stato sostituito all’intervallo. Dia, schierato in mezzo al tridente nella ripresa, ha legato meglio il gioco con i compagni, ma senza avere mezza opportunità per timbrare il cartellino. Il suo contributo si è limitato a un lavoro di sponda spalle alla porta e a un paio di aperture sulla fascia. Entrambi gli attaccanti sono rimasti a riposo nella sgambata defaticante del giorno dopo. Zero reti per i due centravanti nella prima uscita estiva, con le gambe ancora “imballate” dai carichi di lavoro. Continueranno a essere alternati nelle prossime amichevoli, con la difficoltà degli impegni che aumenterà gradualmente in Turchia contro Galatasaray (30 luglio) e Fenerbahce (2 agosto).