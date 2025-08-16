Lazio Atromitos, quella scelta di Sarri non passa inosservata: enorme indizio sulle gerarchie!

Lazio Atromitos è iniziata da una manciata di minuti e quella scelta di formazione di Maurizio Sarri non passa inosservata, ecco l’enorme indizio sulle gerarchie!

Le gerarchie tra i pali della Lazio sembrano essere state finalmente stabilite. Per l’ultima amichevole della stagione contro l’Atromitos, Maurizio Sarri ha sciolto le riserve, schierando Christos Mandas come portiere titolare. Una decisione che arriva dopo un’estate di alternanza e che potrebbe avere implicazioni significative per il futuro del club.

Come avevi correttamente anticipato, il piano di Sarri era di alternare i due portieri, dando a entrambi l’opportunità di mettersi in mostra. Dopo la titolarità di Provedel contro il Burnley, ora è il turno del portiere greco. Questa scelta, tuttavia, assume un peso particolare perché avviene a pochi giorni dall’inizio del campionato di Serie A.

Le implicazioni della scelta

La formazione ufficiale conferma che il duello tra i due portieri è stato vinto, almeno per il momento, da Mandas. Una notizia che non solo sancisce la sua posizione di primo portiere, ma mette anche in discussione il futuro di Ivan Provedel. Se Provedel era considerato in vantaggio per l’esperienza e l’abilità nel costruire il gioco dal basso, la decisione di Sarri sembrerebbe premiare la tenuta difensiva e la leadership che il portiere greco ha dimostrato in campo.

Secondo le indiscrezioni di mercato, il destino di Mandas era legato a doppio filo a questa scelta. Se fosse stato relegato in panchina, la società avrebbe potuto valutare una sua cessione già a gennaio. Ora, con la titolarità conquistata, lo scenario si ribalta e il futuro di Provedel si fa incerto. Le formazioni diramate non sono solo una prova generale, ma una vera e propria indicazione delle gerarchie definitive. A questo punto, resta da vedere se Provedel resterà in biancoceleste per giocarsi il posto o se il suo futuro sarà lontano da Roma.

Per la partita contro l’Atromitos, Sarri si affida a un undici titolare che vedrà anche Lazzari, Gila, Provstgaard e Pellegrini in difesa, con il trio di centrocampo formato da Dele-Bashiru, Cataldi e Guendouzi. In attacco, Castellanos sarà il punto di riferimento, affiancato da Cancellieri e Zaccagni. A disposizione, oltre a Provedel, ci sono giocatori come Romagnoli, pronti a subentrare. Insomma, la partita di stasera non è solo un test, ma la conferma di una scelta che avrà ripercussioni a lungo termine per la Lazio.