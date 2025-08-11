 Lazio Atromitos, probabili formazioni: ultimo test per Sarri
Mg Madrid (Spagna) 13/12/2023 - Champions League / Atletico Madrid-Lazio / foto Matteo Gribaudi/Image Sport
Mg Madrid (Spagna) 13/12/2023 - Champions League / Atletico Madrid-Lazio / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Lazio Atromitos, le probabili formazioni di quest’importante amichevole precampionato: ultimo test estivo per Sarri

La Lazio si prepara all’ultima amichevole estiva prima dell’esordio ufficiale in campionato, previsto per domenica 24 agosto contro il Como. Il match contro l’Atromitos, in programma il 16 agosto a Rieti alle ore 20, rappresenta un’occasione importante per il tecnico Sarri per valutare gli ultimi dettagli in vista della stagione.

Tra i pali dovrebbe toccare a Mandas, che continuerà così l’alternanza in porta con Provedel. Nel reparto difensivo, potrebbero tornare titolari fin dal primo minuto sia Gila che Provstgaard, ipotizzando una coppia centrale inedita in Serie A. Sulle fasce difensive confermati come terzini Lazzari e Nuno Tavares, con l’ex di turno Marusic pronto a spostarsi al centro in caso di assenza di Patric, fermo per un problema alla coscia, e di un possibile forfait di Gigot, alle prese con lombosciatalgia.

A centrocampo permangono dubbi su Belahyane e Vecino, entrambi ancora in fase di recupero dopo l’infortunio rimediato contro il Burnley. Per questo motivo, molto probabilmente il tecnico toscano confermerà il trio composto da Guendouzi, Rovella e Dele-Bashiru. In avanti spazio ancora a Cancellieri, reduce da una prestazione decisiva in Inghilterra, e a Zaccagni sulle corsie esterne. Incertezza invece tra Castellanos e Dia, entrambi in ballottaggio per una maglia da titolare. Da sottolineare l’assenza di Isaksen, che sta ancora recuperando dalla mononucleosi.

Sul fronte greco, l’Atromitos scenderà in campo con Koselev tra i pali, difesa composta da Quivi, Stavropoulos, Mansur e Uronen. A centrocampo agiranno Ouedraogo, Michorl e Palmezano, mentre in attacco spazio a Tzovaras, Van Weert e Baku. Alla guida della formazione l’allenatore Vokolos.

Questo confronto rappresenta dunque un test fondamentale per la compagine romana per affinare gli ultimi dettagli prima dell’inizio ufficiale del campionato.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Lazzari, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Provedel, Furlanetto, Marusic, Hysaj, Pellegrini, Romagnoli, Ruggeri, Cataldi, Basic, Noslin, Pedro, Dia. All.: Sarri.

ATROMITOS: Koselev, Quivi, Stavropoulos, Mansur, Uronen, Ouedraogo, Michorl, Palmezano, Tzovaras, Van Weert, Baku. All.: Vokolos.

