Lazio Atromitos, per l’amichevole stop alla vendita di alcolici a Rieti. Il Sindaco ha firmato un’ordinanza per evitare criticità

In vista dell’ultima e decisiva amichevole estiva della Lazio, la città di Rieti si prepara ad accogliere i tifosi biancocelesti adottando specifiche misure per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico. Nella serata di domani, sabato 16 agosto, la squadra di Maurizio Sarri scenderà in campo allo Stadio Manlio Scopigno per affrontare i greci dell’Atromitos. Questo incontro rappresenta il test definitivo per la squadra, l’ultima prova generale prima dell’attesissimo esordio in campionato contro il Como.

Data l’importanza dell’evento e il previsto afflusso di sostenitori, il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, ha firmato un’ordinanza mirata a prevenire potenziali criticità. Il provvedimento istituisce il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro o in lattina, una misura che si estende anche alla vendita per asporto. L’obiettivo è quello di minimizzare i rischi legati all’abbandono di materiali potenzialmente pericolosi e al loro uso improprio.

Nello specifico, l’ordinanza, che entrerà in vigore dalle ore 17:00 e resterà attiva fino alla mezzanotte di sabato 16 agosto, impone regole stringenti. Sarà vietata la vendita di alcolici, superalcolici e di qualsiasi altra bevanda con una gradazione superiore ai 5 gradi. Questo divieto si applicherà a tutti gli esercizi commerciali, inclusi i venditori ambulanti, situati nell’area adiacente allo Stadio Centro Italia Scopigno e nelle strade limitrofe.

Inoltre, il provvedimento non si limita a regolare le attività commerciali esterne all’impianto, ma si estende anche ai tifosi che accederanno allo stadio. Nella stessa fascia oraria, sarà infatti proibito l’accesso e il consumo di bevande contenute in vetro o lattine all’interno di tutta l’area dell’impianto sportivo. Si tratta di una misura preventiva standard per eventi di questa portata, volta a garantire che l’attenzione di tutti sia concentrata esclusivamente sullo spettacolo del calcio in un clima di massima serenità.