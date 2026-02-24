Lazio Atalanta senza tifosi, meno di 2.000 biglietti strappati in prelazione: le ultime

Lazio Atalanta, la squadra del tecnico Maurizio Sarri non avrà il supporto del proprio pubblico per la semifinale d’andata di Coppa Italia

La semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Atalanta rischia di giocarsi in un clima surreale. Come riportato dal Corriere dello Sport, si è chiusa ufficialmente la fase di prelazione riservata agli abbonati per l’acquisto dei biglietti a prezzo agevolato, ma i numeri raccontano uno scenario inatteso.

Su 29.918 abbonati aventi diritto, sono stati confermati poco meno di 2mila posti. Un dato che fotografa in maniera evidente la frattura tra una parte consistente della tifoseria e la società guidata dal presidente Claudio Lotito.

Lazio Coppa Italia, la protesta del tifo organizzato pesa sui numeri

Il motivo della scarsa adesione è strettamente legato alla contestazione portata avanti dal tifo organizzato biancoceleste. Nelle scorse settimane era stato diffuso un comunicato molto duro nei confronti della dirigenza, nel quale si leggeva: «La decisione presa è tra le più sofferte dei 21 anni di gestione Lotito, ma siamo giunti al limite massimo di sopportazione».

Ultimissime Lazio LIVE: intervento riuscito per Rovella! Le parole di Mattei

Una presa di posizione che ha trovato riscontro concreto nei numeri della prelazione. Circa 28mila abbonati hanno scelto di non esercitare il diritto di acquisto, nonostante i prezzi vantaggiosi previsti per questa fase. L’Olimpico, dunque, potrebbe presentare ampi spazi vuoti in una sfida che, sul piano sportivo, rappresenta uno snodo fondamentale della stagione.

Lazio Coppa Italia, ora parte la vendita libera: le date e i prezzi

Archiviata la prelazione, si aprirà ora la fase di vendita libera. Dalle ore 10 di venerdì 27 febbraio sarà possibile acquistare sia i posti rimasti disponibili sia quelli non confermati dagli abbonati, ma a prezzi maggiorati rispetto alla prima finestra. Sarà questa seconda fase a fornire un quadro più chiaro sull’affluenza effettiva per la semifinale contro la formazione bergamasca.