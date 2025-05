Lazio, l’aneddoto di Calori sullo Scudetto vinto nel 2000: ecco cosa ha detto

Condividi via email

L’ex giocatore del Perugia ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a quella che è stata la conquista dell’ultimo Scudetto della Lazio

LE PAROLE – Tolsi alla Juve uno scudetto all’ultimo, io tifoso bianconero cresciuto nel segno di Scirea. Fu un segno del destino. Non è vero che i giocatori della Juve ci chiesero di rallentare. Erano zitti, quasi increduli. Prima della partita Gaucci ci minacciò di mandarci in Cina se non avessimo fatto il nostro dovere.